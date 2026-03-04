Rugăciune pentru pace: Mesajul transmis de Patriarhia Română pentru încetarea războaielor

Mesajul subliniază gravitatea situației internaționale și impactul profund al conflictelor armate asupra populației civile.

Reprezentanții Bisericii atrag atenția asupra creșterii alarmante a numărului de victime, a amplificării violențelor și a tulburărilor sociale, precum și a extinderii sărăciei și foametei în regiunile afectate.

Mesaj de pace

„Trăiți în pace și Dumnezeul iubirii și al păcii va fi cu voi” (2 Corinteni 13, 11) – este citatul din Sfântul Apostol Pavel invocat în comunicat, ca îndemn la reconciliere și dialog. Potrivit Patriarhiei Româbe, acolo unde războiul domină, iubirea și pacea sunt înlocuite de dezbinare, iar comunicarea și comuniunea dintre oameni sunt grav afectate.

În același timp, Biserica îi îndeamnă pe credincioși să se roage pentru cetățenii români aflați în zonele de conflict, cerând protecție și întoarcerea lor în siguranță acasă.

Apelul vine într-un moment de tensiuni internaționale crescute, marcate de incertitudine și temeri privind extinderea confruntărilor armate, și reafirmă poziția Bisericii Ortodoxe Române în favoarea păcii și dialogului între popoare, potrivit basilica.ro.