Sfaturi pentru iubitorii de animale. 6 semne ale unui câine fericit

Deși nimeni nu poate citi gândurile unui câine, medicii veterinari sunt ce mai potriviți interpreți canini - și spun că există anumite comportamente și tipare care pot indica dacă câinele tău duce o viață fericită și mulțumită.

Nevoile de bază sunt satisfăcute

Este greu să fii bucuros dacă nevoile tale de bază nu sunt satisfăcute, la fel este și în cazul câinilor.

„Când mă gândesc la fericire, mă gândesc la bunăstare și la faptul că un câine are toate nevoile sale satisfăcute”, spune dr. Kate Anderson, veterinar la Institutul Duffield pentru Comportamentul Animal al Universității Cornell din New York. „Și această idee datează de mult timp, din anii '60.”

Acesta face referire la cele cinci semne ale bunăstării animalelor - nevoia de foame și sete; nevoia de confort; absența durerii, a rănilor și bolilor; manifestarea unui comportament normal și lipsa fricii și suferinței emoționale.

În zilele noastre, înțelegerea despre fericirea câinilor depășește aceste criterii simple, potrivit lui Anderson. Dar satisfacerea nevoilor lor de bază este un pas în direcția corectă.

Limbaj corporal relaxat

„Câinii fericiți ar trebui să aibă un limbaj corporal foarte liber”, afirmă Anderson. „Nu ar trebui să simtă nicio tensiune. Urechile lor nu ar trebui să fie trase înapoi. Nu ar trebui să le vezi albul ochilor. Coada lor ar trebui să fie, în funcție de rasă, la un unghi normal față de corp, cum ar fi 90 de grade, sau pur și simplu relaxată.”

Dr. Kristi Flynn, medic veterinar la Colegiul de Medicină Veterinară al Universității din Minnesota, spune că greutatea lor ar trebui să fie distribuită uniform pe toate cele patru membre. Nu ar trebui să stea pe spate sau în picioare, cu laba în sus.

„Ne putem imagina câinii pur și simplu întinși în curte la soare, întinși pe o parte, cu corpul relaxat”, precizează Flynn. „Pentru mine, acesta este un semn al unui câine fericit sau mulțumit.”

Limbaj facial relaxat

Anderson a adăugat că, probabil, câinele tău este destul de fericit dacă mișcările sale sunt lejere iar expresia feței este relaxată.

Câinii și oamenii au mușchi faciali similari, a explicat Flynn, așa că anumite expresii faciale pot arăta dacă se simt mulțumiți. Acestea includ „absența unei sprâncene încruntate”, a spus aceasta, și dacă arată „relaxat în jurul ochilor, relaxat în jurul gurii”.

Când ești supărat, probabil gura ta se lasă în jos și s-ar putea să-ți mijești ochii. Aceasta nu este privirea unei persoane (sau a unui câine) fericit. Așadar, dacă observi o privire calmă și relaxată pe fața câinelui tău, poți spune cu siguranță că este într-o dispoziție bună.

Rutina câinelui

Câinii, ca și copiii mici, preferă lucrurile previzibile, spune Anderson. „Nu înseamnă că nu își doresc noutate și entuziasm, dar nu vor ca întreaga lume să fie mereu diferită”, a remarcat ea.

Cele mai dificile perioade ale anului pentru câini sunt atunci când programul oamenilor se schimbă. Acest lucru se poate întâmpla în timpul sărbătorilor, al unei călătorii mari sau a unei întoarceri la birou.

Deși vacanțele sunt, desigur, permise - și o întoarcere la birou este probabil în afara controlului tău - este important să respecți o rutină cât mai mult posibil cu animalul tău de companie și să stabilești una nouă atunci când trebuie să se producă schimbări.

A-i permite câinelui tău să fie el însuși, fie că este timid sau prietenos, este o modalitate importantă de a-l menține confortabil.

Participă la activități - exerciții fizice, dresaj, jocuri

Este important să-i oferi câinelui multă mișcare; nu numai că îl poate ajuta să-și mențină greutatea optimă dar îi poate oferi și îmbogățirea mintală de care are mare nevoie.

Pentru câini, mișcarea fizică contează, la fel ca și interacțiunea cu o jucărie sau participarea la un curs de dresaj.

„Susțin și utilizez metode de dresaj cu câinii mei și recomand ca și clienții și proprietarii de animale de companie să le utilizeze pentru că reduc stresul și conflictele”, spune Flynn.

Dresajul poate, de asemenea, să mențină mintea câinelui tău ageră.

Susținere din partea stăpânului

Câinele tău poate manifesta un limbaj corporal care arată cum se simte. Cu toate acestea, nu poate spune direct cuiva să se retragă dar tu poți.

„Este în regulă să le spui oamenilor din jurul tău despre confortul și disconfortul câinelui tău, fie că sunt cei dragi sau oameni de pe stradă”, spune Flynn.

Fiecare câine are propria personalitate; unii sunt sociabili, în timp ce alții sunt introvertiți. Dacă ai un câine timid, este important să-l susții, informându-i pe ceilalți despre preferințele animalului tău de companie. De exemplu, ai putea ruga străinii să nu-ți mângâie câinele sau să le spui prietenilor să-l lase în pace când vin în vizită.

„Poate fi dificil să încerci să gestionezi presiunea socială din partea oamenilor și să te asiguri că al tău câine se simte confortabil”, afirmă Flynn, potrivit aol.com.

Acest lucru nu este ceva ce se învață imediat, dar Flynn spune că ar fi frumos dacă oamenii ar putea să le ofere câinilor celorlalți puțin mai mult spațiu. „Oamenii au intenții bune, dar cred că este important să le oferim câinilor spațiu și să le respectăm limitele”.

Așa cum oamenilor li se permite să aibă preferințe, și câinii au voie. Și dacă îți forțezi animalul de companie să acțoneze împotriva instinctelor sale naturale sau a personalității sale unice, îi vei lua din bucurie - și cine oare ar vrea să facă asta?