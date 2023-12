Solstițiul de iarnă, 21 decembrie 2023. Activități pentru a celebra venirea iernii

Lumina soarelui continuă să scadă în fiecare zi, pe măsură ce ne apropiem de cea mai scurtă și mai întunecată zi a anului, Solstițiul de iarnă. Data astronomică de începere a iernii este pe 21 decembrie 2023.

Fenomenul astronomic al Solstițiului de iarnă are legătură cu înclinarea axei pământului și cu poziția sa față de Soare. În timpul solstițiului de iarnă, soarele se află în punctul cel mai sudic, în timp ce axa Pământului este înclinată cel mai departe de soare.

În mod similar, Solstițiul de vară, care are loc în luna iunie și aduce cea mai multă lumină naturală, deoarece axa Pământului este înclinată cel mai aproape de Soare, acesta fiind în partea cea mai nordică a drumului său. Când Solstitiul de iarnă are loc în emisfera nordică, solstițiul de vară are loc în emisfera sudică.

Există multe perspective culturale și tradiții diferite în jurul solstițiului de iarnă, iar multe sărbători care sunt celebrate în această perioadă au evoluat din ritualurile solstițiului timpuriu.

Multe dintre aceste tradiții se concentrează pe anticiparea luminii care urmează să vină, o amintire că, indiferent cât de întunecate ar fi vremurile, lumina se va întoarce întotdeauna. Unele perspective văd Solstițiul de iarnă ca un timp pentru nașterea divină, făcând aluzie la faptul că lumina iese din întuneric, iar multe tradiții aprind lumânări sau aprind focuri. Împărțirea hranei într-o comunitate este, de asemenea, comună în multe culturi.

Conectarea cu lumea naturală este o practică care ne poate aduce mai mult în ton cu propriile noastre cicluri pentru a ne înțelege mai clar și ne poate aduce un sentiment de împământare, conexiune și pace.

Plimbare nocturnă

Conectează-te cu naturași cu simțurile tale mergând seara într-o drumeție. Ar putea fi la amurg pentru a asista la apusul soarelui sau poate fi în întunericul nopții. Fă-ți timp pentru a fi prezent. Privește stelele, zăpada și orice altceva care îți stârnește curiozitatea. Observa ce mirosi. Ascultă sunetele din jurul tău, inclusiv sunetele propriilor pași. Observă ce simte corpul tău și conectează-te cu respirația ta. S-ar putea să descoperi ceva special care nu poate fi găsit în timpul zilei.

Ghirlande

Folosește sfoară pentru a crea ghirlande naturale pentru un decor festiv. Feliile sau cojile de citrice pot fi uscate pentru a face forme amuzante; pot fi colectate conuri de pin; și se pot adăuga conuri de ienupăr, măceșe sau flori uscate.

Hrană naturală pentru păsări

Aceasta este o meșteșug plăcut pentru copii (sau chiar adulți). Petrece timp strângând conuri de pin. Transformă-le în hranăpentru păsări, acoperindu-le cu unt de arahide sau de floarea soarelui. Rotește conul lipicios prin sămânța de păsări și este gata de așezat într-un copac afară.

Foc de tabără

Fă foc în curtea din spate sau într-o zonă unde este permis. Activitățile la foc pot fi la fel de simple ca să te bucuri de căldura lui, să sorbi o băutură caldă sau să discuți cu cei dragi pentru a adăuga puțină lumină în întuneric. Notează pe o foaie ceea ce simți că nu te mai reprezintă, după ce te gândești la motivul pentru care ești gata să renunți la aceste lucruri și eliberează-le în foc.

Îmbrățișează întunericul

Onorează-ți ritmul circadian salutând absența luminii. În loc să folosești lumini artificiale în casa tadvs. pentru noapte, aprinde lumânări și lasă-ți ochii să se adapteze la întuneric. Acesta ar putea fi un moment pentru reflecție și stabilirea intențiilor, pentru a face o baie relaxantă, pentru a te conecta cu corpul prin stretching sau yoga sau pentru a evita ecranele . Activitățile distractive pe care le poți face cu copiii este să creați povești sau cântece împreună sau un joc cu lanterna de-a v-ați ascunselea, potrivit vaildaily.com.

