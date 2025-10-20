Spectacol pe cer: Când va avea loc ploaia de stele Orionide

Unde și cum pot fi observate Orionidele

Orionidele pot fi admirate fără echipamente speciale. Totuși, pentru o experiență cât mai clară, este recomandat ca observațiile să se facă din zone cât mai întunecate, departe de poluarea luminoasă a orașelor.

Condițiile meteo joacă, de asemenea, un rol esențial. În nopțile senine, românii pot observa în medie circa 20 de meteori pe oră, cu o viteză de deplasare de peste 66 de kilometri pe secundă.

Fenomenul, activ timp de o lună

Reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București precizează că activitatea meteorilor se întinde pe o perioadă de peste o lună, între 2 octombrie și 7 noiembrie. Totuși, apogeul are loc în noaptea de marți spre miercuri, 21-22 octombrie, când frecvența meteorilor este maximă.

Cum se formează Orionidele

Orionidele sunt generate de cometa Halley, una dintre cele mai faimoase comete. Pe măsură ce trece prin sistemul solar, aceasta lasă în urmă un nor de praf și particule care, atunci când sunt intersectate de orbita Pământului, pătrund în atmosferă, se încălzesc și ard, devenind vizibile sub forma stelelor căzătoare.

Deși nu sunt la fel de spectaculoase ca Perseidele din august, Orionidele impresionează prin viteză și claritate, în special în nopțile senine de toamnă, potrivit observatornews.ro.