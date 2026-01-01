Concerte explozive în 2026: Metallica, Iron Maiden și staruri internaționale cuceresc scenele din România

Fanii muzicii rock, pop și world music au toate motivele să fie entuziasmați: 2026 aduce o avalanșă de show-uri spectaculoase în România, cu artiști și trupe legendare de pe mapamond și din țară. De la monștrii metalului la voci iconice și surprize hollywoodiene, programul promite experiențe de nerăuitat, mai ales la București.

Printre numele grele confirmate se numără Metallica și Iron Maiden, giganți ai heavy metalului care vor încărca atmosfera cu hituri clasice. Melomanii vor vibra și la recitalurile lui Chris Isaak, cu farmecul său retro, sau ale lui Eros Ramazzotti și Mireille Mathieu, maeștri ai baladelor romantice. Nu lipsesc vedetele locale precum Bere Gratis, Trooper, Ovidiu Lipan Țăndărică sau virtuozul pianului Richard Clayderman, alături de energicul Arash.

Cireașa de pe tort? Actorul Russell Crowe, care urcă pe scenă cu trupa sa, promițând un mix unic de rock și carismă de la Hollywood.

*** IANUARIE

* Pe 4 ianuarie, Opera Națională Română găzduiește Concertul Extraordinar de Anul Nou, ediția a XII-a, ''Viena, La Belle Époque''.

Spectatorii sunt invitați la o călătorie muzicală în universul unor mari compozitori precum Johann Strauss fiul, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach, Franz Lehár, Emmerich Kálmán și Émile Waldteufel, interpretate de Symphactory Orchestra, sub bagheta dirijorului-povestitor Tiberiu Soare. Programul serii cuprinde arii și duete din opere și operete care vor fi interpretate de talentații soliști Maria Miron - mezzosoprană, solistă a Operei Naționale Române Iași, Zoltan Nagy - bariton cu o carieră internațională, stabilit la Viena, și Georgiana Dumitru - soprană, tânără solistă a Operei Naționale București.

* Tot pe 4 ianuarie, trupa Phoenix invită bucureștenii la Berăria H, la un concert-simbol, unde dragostea, tradiția și muzica românească se împletesc într-o seară de neuitat.

* Orchestra simfonică Lords of the Sound revine la Sala Palatului, pe 9 ianuarie, cu spectacolul ''The Music of Hans Zimmer''. Bucureștenii sunt invitați să asculte compoziții celebre ale geniului muzical al vremurilor noastre, Hans Zimmer.

* Pe 9 ianuarie, trupa Timpuri Noi urcă pe scena de la Hard Rock Cafe pentru un concert care promite vibrații bune, nostalgie și multă energie.

* Spectacolul ''Notre-Dame de Paris'', una dintre cele mai spectaculoase producții ale teatrului muzical internațional, va putea fi urmărit în premieră la București, la Romexpo, între 16 și 20 ianuarie, cu șase reprezentații de excepție.

* A XXIII-a ediție a Festivalului Johann Strauss va avea loc pe 17 ianuarie la Ateneul Român.

Bucureștenii sunt așteptați cu un repertoriu ales cu grijă, adevărate bijuterii ale muzicii clasice - Gounod, Lehár, Strauss și alți mari compozitori contemporani cu Strauss II. Soprana Veronica Anușca și tenorul George Vîrban vor fi acompaniați de Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta maestrului Constantin Grigore.

* Universul plin de magie al lui Harry Potter va fi adus, pe 19 ianuarie, de Prima Orchestra, la Sala Palatului din Capitală, în cadrul spectacolului Howgwarts Sympho Show. Programul show-ului include celebrele compoziții ale lui John Williams, autorul coloanelor sonore din primele trei filme ale seriei.

De asemenea, vor fi interpretate lucrări semnate de Patrick Doyle, care a compus muzica pentru filmul ''Harry Potter and the Goblet of Fire'', adăugând o atmosferă mai dramatică și solemnă, de Nicholas Hooper, compozitorul celui de-al cincilea și celui de-al șaselea film și, nu în ultimul rând, Alexandre Desplat, autorul muzicii pentru ultimele două filme, care a creat unele dintre cele mai profunde și tragice teme muzicale. Din universul extins al lui Harry Potter vor răsuna: ''Hogwarts Legacy Main Theme'' de James Hannigan, ''Fantastic Beasts Main Theme'' de Howard Shore, ''Do the Hippogriff'' de Jarvis Cocker și piesa Celestinei Warbeck, ''You Stole My Cauldron But You Can't Have My Heart''.

* Artista franceză Isabelle Geffroy, cunoscută sub numele de scenă ZAZ, revine în România pe 29 ianuarie, pentru un concert la Sala Palatului. Artista abordează un stil muzical aparte cu influențe de jazz, funk și soul.

* Pianistul luxemburghez Michel Reis va concerta la Institutul Goethe din București pe 30 ianuarie. Evenimentul face parte din seria ''În jurul pianului'', organizată de Jazz Fan Rising.

* Ovidiu Lipan Țăndărică revine la Sala Palatului, pe 30 ianuarie, și oferă publicului concertul aniversar ''Visul Toboșarului'', un eveniment care reunește pe aceeași scenă artiști de excepție, prieteni și colaboratori dintr-o viață dedicată muzicii.

*** FEBRUARIE

* Compania Ukrainian Classical Ballet va aduce pe scena Sălii Palatului, pe 2 februarie, cea mai îndrăgită capodoperă a baletului clasic mondial: ''Lacul lebedelor'' de Piotr Ilici Ceaikovski.

* Marcus & Martinus concertează pentru prima oară în România, la Arenele Romane (cort încălzit), pe 3 februarie. Fanilor le este promis un spectacol electrizant, plin de beat-uri pop dinamice.

* Tot pe 3 februarie, la Sala Palatului, de la ora 19:00, bucureștenii sunt așteptați la concertul extraordinar ''Arabian Night'' susținut de artista libaneză Abeer Nehme, o voce emblematică a muzicii tradiționale din Orientul Mijlociu.

* Muzicalul ''Invizibilii'' revine pe 8 februarie la Sala Palatului, un show în care se întâlnesc teatrul, muzica și dansul.

Pe scenă vor urca Teodora Boboc, Cornel Ilie, Cristina Danu, Nicolas Manolache, Mihai Cheregi, Victor Ion, Bianca Marinescu, Diana Colea, Călina Epuran, Alice Preda, Filip Popa, Laura Petrișan, Alexandru Rebeja și Elena Boncea, cu participarea Mirunei Ungureanu, Adrian Nour și a baletului Independent Arts.

* Pe 10 februarie, Sala Palatului va găzdui un spectacol de excepție - The Rock Symphony Orchestra. Pe scenă vor urca o orchestră simfonică, o trupă rock, un cor profesionist, soliste de operă și un dirijor carismatic (multi-instrumentist și vocalist).

* Trupa Bere Gratis revine la Sala Palatului pe 13 februarie, pentru a celebra 28 de ani de carieră. Formația pregătește o producție în care spectacolul de lumini, ecrane și momente scenice vor transforma seara într-o experiență de neuitat. Nu vor lipsi surprizele, iar invitați speciali vor urca pe scenă alături de trupă, aducând momente unice și emoții intense.

* Pe 15 februarie, Sala Palatului va găzdui din nou un eveniment cu adevărat special: ''Cenaclul Flacăra - O Istorie'', un spectacol gândit și prezentat de Andrei Păunescu, un omagiu adus uneia dintre cele mai marcante mișcări culturale din România. Pe scenă vor urca invitații lui Andrei Păunescu - nume esențiale ale muzicii folk, spectacolul fiind întregit de proiecții video rare, imagini de arhivă și momente care spun povestea acestui fenomen artistic unic.

* Mireille Mathieu, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii franceze, va reveni la București pe 22 februarie, cu un concert la Sala Palatului.

Evenimentul face parte dintr-un turneu aniversar, care celebrează 60 de ani de activitate. Artista promite un concert plin de surprize pentru fanii din România, dar și de melodii consacrate precum ''La vie en rose'', ''Mon Credo'', ''C'est Ton Nom'', ''Acropolis adieu'', ''Ne me quitte pas'' sau ''Santa Maria de la Mer''.



* Mariza revine pe scena Sălii Palatului, pe 23 februarie, într-un concert-eveniment, ce promite să fie o celebrare a feminității, a melancoliei și a forței lăuntrice.

* Pe 24 februarie, Alex Velea, Smiley și Connect-R își unesc forțele la Sala Palatului pentru un eveniment care depășește granițele unui simplu concert. Artiștii promit o explozie de energie, emoție și distracție, gândită ca o experiență unică.

* Membrii trupei Bosquito revin și ei pe scena Sălii Palatului, pe 26 februarie, pentru o seară de neuitat, plină de emoție, hituri legendare și surprize de proporții. Show-ul va fi o călătorie muzicală prin cele mai iubite piese ale formației, de la ''Două mâini'', ''Hopa Hopa'', ''Bosquito'', la ''Eroul'', ''Deșert'' sau ''Explozie solară''. Atmosfera va fi completată de o producție de excepție, cu sunet și lumini spectaculoase.

* Lidia Buble marchează un moment important în cariera sa: primul concert la Sala Palatului - ''Simțim la fel'', pe 27 februarie.

* Trooper își așteaptă fanii la Sala Palatului pe 28 februarie cu ''Regeneza'', un concept inedit și o trecere prin întreaga discografie a formației. Invitatul special este nimeni altul decât Blaze Bayley, vocea Iron Maiden din perioada 1994-1999. Blaze va urca pe scenă alături de proiectul său solo, chiar înaintea concertului Trooper.

*** MARTIE

* Andreea Bălan aduce la Sala Palatului, pe 1 martie, un show unic, spectaculos și plin de magie. ''Fericire'' va fi un spectacol complet, cu costume spectaculoase, coregrafii electrizante, proiecții video impresionante și o echipă artistică de excepție.

* Monica Anghel, una dintre cele mai remarcabile voci feminine ale scenei autohtone, va susține concertul ''Ne iubește cineva'', la Sala Palatului, pe 2 martie. Artista va celebra 40 de ani de carieră într-un concert care va cuprinde un repertoriu atent selectat, în care se vor îmbina piese consacrate din cariera ei cu surprize muzicale, reinterpretări, povești emoționante despre cariera sa și invitați speciali.

* Pe 4 martie, trupa Vunk aduce la Sala Palatului show-ul ''Suflet digital'', un concert special unde hiturile se întâlnesc cu energia live, anunță artiștii pe pagina de Facebook.



* Thomas Anders, fostul solist al legendarei trupe Modern Talking, revine în România pe 10 martie, la Sala Palatului, pentru un nou concert plin de nostalgie și emoție.

* Florin Ristei aduce la Sala Palatului, pe 11 martie, un concert nou. Artistul promite publicului că va fi un eveniment inedit, cu muzică live de calitate și multe surprize.

* Pe 17 martie, Holograf vine la Sala Palatului cu un concert plin de emoție și hituri.



* Richard Clayderman revine în România pe 23 martie, la Sala Palatului, cu un concert special, ce face parte din turneul ''From Paris with Love''.

* Arash, artistul care a cucerit topurile mondiale cu hituri ce au făcut istorie, va concerta pe scena Sălii Palatului din București pe 31 martie.

Fanii artistului vor putea asculta live piese precum ''Boro Boro'', ''Temptation'' (feat. Rebecca), ''Broken Angel'', ''She Makes Me Go'' sau ''One Day''.

*** APRILIE

* Trupa de dans irlandez Lord of the Dance, fondată de celebrul Michael Flatley, revine în România în cadrul turneului aniversar de 30 de ani, cu un spectacol unic, programat pe 3 aprilie la Sala Palatului. Turneul aniversar promite o experiență de neuitat, cu coregrafii noi, costume impresionante și efecte speciale de ultimă generație.

* Pe 5 aprilie, Konstantinos Argiros urcă pe scena Sălii Palatului din București. Publicul va avea ocazia să se bucure de hituri precum ''Ximeromata'', ''Athina Mou'' sau ''Elpida''.

* Eros Ramazzotti revine la București, la Laminor Arena, pe 22 aprilie, cu un show în cadrul turneului mondial ''Una Storia Importante''.

* Cirque du Soleil vine în România, pe BT Arena din Cluj-Napoca, în perioada 23 - 26 aprilie, cu o serie de reprezentații ale celebrului spectacolul OVO. Cu un decor regândit, noi numere acrobatice, personaje originale, OVO încântă mai mult ca niciodată, reunind 53 de acrobați și muzicieni.



* Celebrul tenor italian Alessandro Safina, acompaniat de o orchestră simfonică, va concerta pe 26 aprilie la Sala Palatului din București.

*** MAI

* Rockerii americani de la Metallica vor oferi fanilor, pe 13 mai, pe Arena Națională, un spectacol care face parte din turneul ''Metallica M72 World Tour''.

Fanii se vor putea bucura de o producție spectaculoasă cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului. Gojira și Knocked Loose sunt trupele care vor cânta în deschidere.

* Inconfundabila voce a anilor '80, CC Catch, alături de trupa Joy, concertează la Sala Palatului, pe 13 mai, într-un show de excepție. Fanii artistei vor putea asculta hit-uri precum ''Cause You're Young'', ''Strangers by Night'' ori ''I Can Lose My Heart Tonight''.

* Sala Palatului găzduiește, pe 15 mai, spectacolul de gală ''Zestrea'', în care alături de Cristian Obrejan, dirijorul Obrejan Orchestra, pe scenă sunt așteptați să urce artiști precum Constantin Enceanu, Veta Biriș, Steliana Sima, Maria Dragomiroiu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Mioara Velicu, Gelu Voicu, Valentin Sanfira, Marcela Fota, Vasilica Tătaru, Paula Hriscu și Ionuț Fulea, Daniel Trifu, Oana Bozga-Pintea și Ansamblul Etnofolcloric Plăieșii.

* Pe 23 mai, fanii lui Max Korzh sunt invitați pe Arena Națională la un spectacol despre care organizatorii spun că va fi unul ''dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2026''.



* Tot Arena Națională va găzdui, pe 28 mai, trupa Iron Maiden, care vine la București cu un spectacol, parte din turneul ''Run For Your Lives'', dedicat celor 50 de ani de carieră. Setlistul reunește momente definitorii din istoria trupei.

*** IUNIE

* Emeli Sande, îndrăgita artistă britanică cunoscută pentru hit-uri ca ''Read All About It'', ''Next To Me'' sau ''My Kind Of Love'', va concerta la Sala Palatului pe 3 iunie.

* Pe 15 iunie, Opera Națională Chineză aduce în premieră la București capodopera ''Turandot'' de Giacomo Puccini. Scena Sălii Palatului va găzdui 200 de artiști care vin cu decoruri și costume spectaculoase, inspirate din tradiția imperială chineză, și o experiență lirică monumentală.

* Pentru prima dată în România, celebrul Chris Isaak vine la Sala Palatului pe 23 iunie cu un show care face parte din turneul ''Live on Tour Europe 2026''.

*** IULIE

* Actorul Russell Crowe, cunoscut în întreaga lume pentru rolurile legendare din ''Gladiator'', ''A Beautiful Mind'' sau ''Les Misérables'', vine în România pe 4 iulie, la Sala Palatului, cu ''Indoor Garden Party'', o experiență muzicală eclectică, născută din dorința de a aduce împreună artiști, prieteni și povești, într-o atmosferă caldă, plină de emoție și energie.

*** SEPTEMBRIE



* David Garrett revine la București pe 18 septembrie, la Sala Palatului, cu ''Millennium Symphony World Tour'' - un spectacol electrizant, unde virtuozitatea clasică întâlnește energia rock, într-o producție grandioasă.

*** OCTOMBRIE

* Și legendara trupă Deep Purple vine din nou în România, pe BT Arena din Cluj-Napoca, cu un show care face parte din turneul ''=1 More Time Tour''. În deschidere, pe scenă va urca trupa britanică Jayler. AGERPRES