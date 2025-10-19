Winston Churchill a salvat-o pe Coco Chanel de închisoare: Acuzată de spionaj, după iubirea cu un ofițer nazist

În spatele parfumului Chanel No. 5, al perlelor și al costumului din tweed se ascunde o viață plină de contradicții, pasiuni și umbre politice.

Născută în 1883, în Franța, Gabrielle Chanel a avut o copilărie dificilă. Rămasă orfană, a fost crescută într-un orfelinat condus de măicuțe, unde a învățat să coasă – o abilitate care avea să-i schimbe destinul. A început cu pălării, apoi a revoluționat moda feminină, eliberând femeile de corsete și impunând o nouă viziune despre feminitate: elegantă, dar liberă.

Dragoste, putere și scandal

De-a lungul vieții, Coco Chanel a avut relații amoroase cu unii dintre cei mai influenți bărbați ai vremii. În anii ’20, ducele de Westminster, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, i-a devenit iubit și protector. Prin el, Chanel l-a cunoscut pe Winston Churchill, viitorul premier britanic — o prietenie care avea să-i salveze viața ani mai târziu.

Când a izbucnit Al Doilea Război Mondial, Chanel a fost nevoită să închidă majoritatea magazinelor sale, dar a rămas la Paris, chiar și după ocuparea capitalei de către trupele germane. În acea perioadă, s-a îndrăgostit de Hans Günther von Dinklage, un ofițer nazist și spion german. Relația lor a fost intensă și periculoasă — iar mai târziu, i-a adus acuzația de colaborare cu regimul nazist, scrie 20minutos.es.

Acuzații de spionaj și salvarea neașteptată

După război, Chanel a fost acuzată că ar fi fost implicată în operațiunea Modellhut („model-pălărie”), prin care Germania nazistă ar fi încercat să folosească influența ei și legăturile cu ducele de Westminster și Churchill pentru a negocia o pace separată între Marea Britanie și Germania.

Unii istorici susțin că Chanel ar fi acceptat această misiune pentru a-și salva nepotul, André Palasse, încarcerat sub acuzația de colaboraționism.

Când războiul s-a încheiat, Coco Chanel a fugit în Elveția. Mulți au crezut că va fi judecată și condamnată, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Potrivit biografilor, intervenția directă a lui Winston Churchill, prietenul și admiratorul ei de odinioară, a fost cea care a împiedicat arestarea.

Churchill ar fi declarat că Gabrielle Chanel a fost, de fapt, o susținătoare discretă a cauzei britanice și franceze — o afirmație care a cântărit greu în acele vremuri tensionate.

Întoarcerea glorioasă și moștenirea eternă

După câțiva ani de exil, Chanel s-a întors la Paris în 1954, la vârsta de 71 de ani. A redeschis casa de modă care îi purta numele și, spre surprinderea tuturor, a cunoscut din nou succesul — mai ales în Marea Britanie și Statele Unite.

Coco Chanel a murit în 1971, la 87 de ani, în apartamentul său din hotelul Ritz din Paris — același loc în care trăise și în timpul ocupației germane.

Moștenirea ei continuă și astăzi. Costumul din tweed, perlele albe, parfumul Chanel No. 5 și celebra regulă „mai puțin înseamnă mai mult” sunt expresii ale unei femei care a trăit după propriile reguli.

Chanel a fost o vizionară care a redefinit feminitatea, dar și o enigmă care a sfidat timpul, morala și judecata lumii.

