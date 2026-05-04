Cancerul pancreatic, depistat de AI și cu trei ani înainte de diagnostic

Însă acest lucru este pe cale să se schimbe, spun oamenii de știință de la Clinica Mayo, care au reușit, cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), să detecteze tumorile pancreatice cu mult înainte ca acestea să fie vizibile pentru radiologi, pe scanările imagistice.

Detectarea timpurie a adenocarcinomului ductal pancreatic (PDA) - cea mai comună formă de cancer pancreatic - este esențială pentru îmbunătățirea supraviețuirii pacienților, însă, în cele mai multe cazuri, boala este descoperită abia în stadii avansate, când intervenția chirurgicală nu mai este posibilă.

„Pur și simplu nu îl prindem suficient de devreme”, spun cercetătorii de la Mayo Clinic din Rochester, Minnesota, și de la Universitatea din Texas, care au căutat o soluție pentru a schimba această situație.

Specialiștii au explicat că aspectul morfologic normal al pancreasului la scanările imagistice convenționale (CT standard), atunci când tumora este într-o fază vindecabilă, face imposibilă această depistare precoce a tumorii, fiind necesare tehnologii care să completeze interpretarea radiologilor.

Cercetătorii au folosit date medicale electronice din Statele Unite și Danemarca pentru a antrena un sistem bazat pe inteligență artificială capabil să recunoască tipare ascunse în istoricul pacienților.

Cu ajutorul noului model AI dezvoltat de oamenii de știință americani, au fost detectate anomalii la scanările CT cu până la trei ani înainte ca pacienții să fie diagnosticați, potrivit unui studiu publicat recent în revista Gut.

Noul model AI este evaluat acum într-un studiu clinic

Oamenii de știință din spatele modelului AI, care acum este evaluat în cadrul unui studiu clinic, au instruit noul lor sistem, numit REDMOD (modelul de detecție precoce bazat pe radiomică), prin alimentarea cu circa 2.000 de tomografii computerizate, inclusiv scanări de la pacienți diagnosticați ulterior cu cancer pancreatic - toate CT-urile interpretate inițial ca fiind „normale”.

Modelul nu s-a bazat pe un singur simptom clar, ci pe combinații de diagnostice, consultații și modificări medicale care, luate separat, nu ar indica imediat un cancer pancreatic.

Echipa a cerut apoi radiologilor să revizuiască scanările CT și au comparat capacitatea lor de a identifica semne timpurii de cancer cu cea a modelului AI. Concluzia? Sistemul REDMOD s-a dovedit a fi mult mai bun în identificarea semnelor timpurii.

Sistemul AI, de trei ori mai bun în depistarea semnelor subtile

În aproape 3 din 4 cazuri (73%), REDMOD a identificat cu succes cea mai comună formă de cancer pancreatic cu o medie de aproximativ 16 luni înainte de diagnostic. Aceasta este aproape dublul ratei de detectare a specialiștilor care au revizuit scanările CT fără ajutorul AI.

Avantajul a fost și mai mare în fazele mai timpurii ale tumorilor pancreatice. În scanările imagistice făcute cu mai mult de doi ani înainte de diagnostic, AI-ul a identificat aproape de trei ori mai multe cancere care, altfel, ar fi trecut nedetectate.

Această performanță a fost posibilă deoarece sistemul AI a fost învățat să caute semne subtile ale cancerului, care apar în stadiile sale incipiente și nu pot fi detectate de ochiul uman la o scanare.

Spre deosebire de cancerul de colon sau de sân, spre exemplu, nu există un screening de rutină pentru cancerul pancreatic la persoanele sănătoase. Detectarea unei umflături este aproape imposibilă, deoarece pancreasul este îngropat adânc în abdomen, au explicat specialiștii. Iar simptomele tipice precum durerea de stomac și pierderea bruscă în greutate de obicei nu apar decât când cancerul s-a extins la alte organe.

În multe cazuri, investigațiile pacienților par normale cu doar șase luni înainte de diagnostic, potrivit cercetătorilor.

Nu caută tumori măsurabile, ci modificări ale texturii țesuturilor

Prin urmare, în loc să caute o tumoră evidentă, modelul AI caută tipare radiomice, perturbări ale texturii și structurii țesuturilor care sunt adesea prea mici pentru ca ochiul uman să le poată detecta.

Multe tipuri de cancer încep atunci când celulele normale dobândesc mutații ADN care afectează modul în care cresc și se divid, dar pot dura ani până când aceste modificări se dezvoltă într-o tumoră suficient de mare încât să provoace simptome sau să apară clar pe o scanare.

„Cea mai mare barieră în calea salvării vieților de cancerul pancreatic a fost incapacitatea noastră de a vedea boala atunci când aceasta este încă vindecabilă”, spune radiologul Ajit Goenka, autorul principal al studiului și specialist în medicină nucleară la Mayo Clinic.

„Această inteligență artificială poate acum identifica semnătura cancerului de la un pancreas cu aspect normal și poate face acest lucru în mod fiabil în timp și în diverse medii clinice”, a mai precizat autorul cercetării.

Goenka consideră că REDMOD ar putea fi util în viitorul apropiat pentru persoanele care au deja factori de risc pentru această boală - cum ar fi antecedente familiale sau diabet -, dar care nu au simptome. „Din păcate, dacă au simptome și dacă este cu adevărat cancer de pancreas, nu ai nevoie de AI”, a mai spus el.

În 85% din cazuri, cancerul pancreatic este depistat într-un stadiu în care tratamentul nu mai poate decât să amelioreze simptomele. De aici şi rata de supravieţuire de doar 10%.