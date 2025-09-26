Covid și gripa lovesc din nou. Cum se deosebesc?

Problema este că simptomele se amestecă. Gripa apare brusc cu febră, dureri și epuizare.

Covid de acum arată mai mult ca o răceală - nas curgător, dureri în gât, sinusuri înfundate. Dar pot apărea și febră, tuse persistentă, oboseală, probleme de respirație sau pierderea gustului.

Medicii spun că răgușeala este semnul distinctiv al noilor variante.

Noua tulpină Covid se numește Stratus, cu variantele XFG și XFG.3. Experții nu sunt îngrijorați - virusurile suferă mutații în mod normal.

Iarna trecută, gripa a internat peste 8.000 de oameni și a ucis cel puțin 18.000 în Marea Britanie. Covid continuă să fie periculos, mai ales pentru vulnerabili.

Soluția rămâne vaccinarea. Vaccinul antigripal este gratuit pentru persoanele peste 65 de ani, însărcinate, copiii de 2-3 ani și elevii până în clasa a 11-a, relatează The Independent.

