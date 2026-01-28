Circuitul dependenței emoționale

Psihiatra Karen Horney, autoarea studiului științific „Personalitatea nevrotică a timpului nostru” (Editura Trei, 2025), a detaliat chestiunea: „Această dependență nu numai că poate provoca suferință nesfârșită, dar poate chiar deveni complet distructivă. Există relații în care o persoană devine iremediabil dependentă de alta chiar dacă este pe deplin conștientă că relația nu funcționează. Persoana se simte ca și cum lumea s-ar prăbuși dacă nu primește un cuvânt amabil sau un zâmbet, poate avea un atac de anxietate când așteaptă un apel telefonic și se simte devastată dacă persoana respectivă nu poate să o vadă. Dar este incapabilă să se desprindă. De obicei, structura unei dependențe emoționale este mai complexă”.

Cercul supunerii oarbe

Amănunțit: „În relațiile în care o persoană devine dependentă de alta există invariabil multe resentimente. Persoana dependentă e iritată că e înrobită, că trebuie să se conformeze, dar continuă să o facă din teama de a nu-l pierde pe celălalt. Neștiind că propria sa anxietate creează această situație, va presupune cu ușurință că subjugarea sa a fost cauzată de celălalt, care s-a impus. Resentimentul care se dezvoltă de aici trebuie refulat, deoarece afecțiunea celuilalt este disperat de necesară, iar această refulare generează, la rândul ei, o nouă anxietate, cu o nouă nevoie de reasigurare și, implicit, cu o dorință și mai puternică de a se agăța de celălalt. Astfel, la anumite persoane nevrotice dependența emoțională produce o frică foarte reală și justificată că viața lor este distrusă. Când această teamă este foarte mare, persoanele nevrotice pot încerca să se protejeze împotriva dependenței, neatașându-se de nimeni”.

La extrema cealaltă

Cum așa? „Uneori atitudinea față de dependență suferă schimbări la aceeași persoană. După ce a trecut prin una sau mai multe experiențe dureroase de acest fel, persoana respectivă poate să se lupte orbește împotriva a orice îi amintește chiar și vag de dependență. De exemplu, o tânără care a avut mai multe relații amoroase, în fiecare dintre ele sfârșind prin a deveni disperat de dependentă de bărbatul respectiv, ar putea dezvolta o atitudine detașată față de toți bărbații pe care-i va întâlni în viitor, dorind numai să îi aibă sub puterea ei fără ca propriile ei sentimente să fie implicate”.

Despre Karen Horney

Karen Horney (1885-1952) a fost psihiatră și a desfășurat o activitate de pionierat în domeniul psihanalizei. A explorat rolul jucat de gen în dezvoltarea personalității și a subliniat importanța societății și culturii ca factori cruciali în dezvoltarea personalității normale și patologice. A fost membru fondator al Institutului Psihanalitic din Berlin și a predat la Institutului Psihanalitic din Chicago și la Institutului Psihanalitic din New York. Printre lucrările sale: Autoanaliza și Psihologia femeii, apărute la Editura Trei.

„În relațiile în care o persoană devine dependentă de alta există invariabil multe resentimente. Persoana dependentă e iritată că e înrobită, că trebuie să se conformeze, dar continuă să o facă din teama de a nu-l pierde pe celălalt”, Karen Horney, psihiatră

„La anumite persoane nevrotice dependența emoțională produce o frică reală și justificată că viața lor este distrusă. Când această teamă este foarte mare, persoanele nevrotice pot încerca să se protejeze împotriva dependenței, neatașându-se de nimeni”, Karen Horney, psihiatră

››› Vezi galeria foto ‹‹‹