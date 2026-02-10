Detaliul pe care nimeni nu-l observă. La ce folosește orificiul de pe unghieră?

Deși prezent pe aproape toate modelele de unghiere majoritatea oamenilor nu știu la folosește.

Când au apărut unghierele

Unghierele au fost inventate în anul 1875, ca alternativă mai sigură și mai practică la tăierea unghiilor cu foarfece sau cuțite.

De atunci, ele au devenit un obiect indispensabil în aproape fiecare gospodărie. Cu toate acestea, puțini utilizatori s-au întrebat care este scopul fiecărui detaliu de design.

Discuția a pornit de la o postare pe rețelele sociale, unde un utilizator a mărturisit că și-a dat seama recent că nu știe la ce servește gaura de la capătul unghierei. Postarea a generat rapid sute de comentarii și teorii, unele amuzante, altele eronate.

Printre presupunerile exprimate de internauți, s-au numărat idei precum depozitarea unghiilor tăiate sau păstrarea aței dentare. Specialiștii spun însă că aceste explicații sunt greșite.

Semnificațiile detaliilor de pe unghiere

În realitate, micul orificiu de la capătul unghierei are un scop strict funcțional: permite atașarea unghierei la un breloc, un lanț sau o cheie pentru a fi mai ușor de transportat. În trecut, multe unghiere erau vândute cu un mic lanț, destinat purtării sau agățării.

Deși utilizarea unghierei în spații publice poate stârni reacții amuzate, posibilitatea de a o avea mereu la îndemână este considerată practică, mai ales pentru cei care o pierd frecvent prin sertare sau genți.

Scopul acestui orificiu a surprins mulți utilizatori, unii recunoscând că privesc acum unghiera cu alți ochi, în timp ce alții au glumit că este momentul să o atașeze la chei.

De asemenea, unghierele includ și alte elemente funcționale mai puțin cunoscute.

Majoritatea modelelor sunt prevăzute cu o mică pilă de unghii, utilă pentru corecturi rapide, precum și cu un cârlig folosit pentru curățarea murdăriei de sub unghii, notează dcnews.ro.