Care sunt factorii de mediu ce determină viața lungă

„Stilurile de viaţă corecte pot da un imbold pozitiv longevităţii.”, opinează Dr. David Della Morte Canosci. Imediat a expus și factorii de mediu care determină viața lungă: „Regimul alimentar şi, în special, restricţia calorică sunt doi dintre principalii factori de luat în considerare. Prin restricţie calorică se înţelege o reducere cuprinsă între 30 şi 50% din caloriile introduse în corp, fără a altera însă aportul de micro şi macronutrienţi. Din conceptul de restricţie calorică fac parte şi dietele moderne, precum aşa-numitul «post intermitent» (sau intermittent fasting), în care se alternează o perioadă de alimentaţie completă cu una de post. În ultimii ani, cercetarea a acordat o atenţie deosebită legăturii dintre restricţia calorică şi longevitate, aducând rezultate pozitive şi încurajatoare. La toate animalele supuse restricţiei calorice (de la speciile cele mai simple până la cele mai complexe, precum şoarecii) s-a demonstrat o creştere semnificativă a speranţei de viaţă.”

Reducerea stresului oxidativ

„De asemenea - a completat Dr. David Della Morte Canosci -, s-au înregistrat efecte benefice şi în privinţa proceselor neurovegetative: restricţia calorică poate, aşadar, să fie o bună strategie nu doar pentru creşterea speranţei de viaţă, ci şi pentru o viață mai bună, reducând riscul de Alzheimer şi Parkinson.” Care sunt mecanismele prin intermediul cărora restricţia calorică produce aceste beneficii asupra sănătăţii? „Oamenii de ştiinţă au evidenţiat numeroase astfel de mecanisme, direct legate de longevitate. Printre acestea se numără reducerea stresului oxidativ, a stării inflamatorii şi de alterare a ADN-ului mitocondrial, modularea morţii celulare (apoptoza) etc. Un alt factor de mediu care favorizează longevitatea este, cu siguranţă, exerciţiul fizic constant. Şi în acest caz, numeroase studii ştiinţifice şi clinice confirmă efectele benefice nu doar în privinţa longevităţii, ci şi în reducerea apariţiei unor boli cronice şi neurodegenerative care compromit durata de viaţă. Dar în ce mod produc exercițiile fizice aceste efecte salutare? Știm că sportul face bine, dar există încă un decalaj imens în înțelegerea efectelor asupra fiecărei celule în parte.”

Interleukina și irisina

Mai limpede: „În ultimii zece ani, cercetătorii au început să descifreze o vastă reţea de procese celulare şi moleculare care sunt modificate în tot corpul nostru în timpul exercițiilor fizice. Unele dintre acestea persistă chiar și după încheierea activităţii fizice. La nivel biochimic, mişcarea declanșează în mușchii scheletici secreția unor proteine cunoscute sub numele de miokine, cum ar fi interleukina și irisina, care au efecte benefice asupra unei întregi serii de ţesuturi. Miokinele sunt capabile să reducă nivelurile de molecule cu efect inflamatoriu, aşa-numitele citokine inflamatorii, contribuind la îmbunătățirea generală a sănătății. Cu toate acestea, doar în ultimii ani s-au făcut cercetări în măsură să furnizeze date biochimice și moleculare consistente, printr-o abordare experimentală multisistemică. La ora actuală avem în sfârșit o hartă moleculară a exerciţiului fizic, care ne-a permis să descoperim care sunt moleculele bioactive eliberate în timpul efortului. Aceste molecule se numesc exerkine. Putem anticipa deci că elixirul unei vieți lungi, căutat atât de multă vreme, ar putea fi nimic altceva decât o combinație de exerciții fizice și restricție calorică.”

Restricţia calorică poate fi o bună strategie nu doar pentru creşterea speranţei de viaţă, ci şi pentru o viață mai bună, reducând riscul de Alzheimer şi Parkinson. - Dr. David Della Morte Canosci

Un alt factor de mediu care favorizează longevitatea este, cu siguranţă, exerciţiul fizic constant. - Dr. David Della Morte Canosci