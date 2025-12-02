3 alimente care conțin mai multă vitamina D decât somonul

Trei uncii de somon roșu sălbatic au 570 de unități internaționale (UI) de vitamina D sau aproximativ 70% din doza zilnică recomandată.

1. Păstrăv curcubeu

Porție: 3 uncii (oz)

Vitamina D: 645 UI

Păstrăvul curcubeu este un pește de apă dulce lin de vitamina D.Majoritatea oamenilor își pot satisface doza zilnică recomandată cu o porție de păstrăv.

Pe lângă beneficiile vitaminei D, păstrăvul curcubeu este, de asemenea, o sursă excelentă de proteine ​​de înaltă calitate, acizi grași omega-3 și minerale esențiale, precum seleniul și potasiul.

2. Ulei de ficat de cod

Porție: Lingură

Vitamina D: 1.360 UI

Uleiul de ficat de cod nu este un aliment în sine dar este o sursă excelentă de vitamina D. O lingură oferă aproape dublul cantității de care aveți nevoie în fiecare zi.

Pe lângă conținutul impresionant de vitamina D, uleiul de ficat de cod este, de asemenea, bogat în vitamina A și acizi grași omega-3, care joacă roluri cheie în funcția imunitară, sănătatea ochilor și reducerea inflamației.

3. Macrou

Porție: 85 g

Vitamina D: 561 UI

Macroul de Atlantic conține aproape aceeași cantitate de vitamina D ca și somonul. Aceasta este aproape suficientă pentru a ajunge la cantitatea zilnică recomandată.

Este, de asemenea, încărcat cu acizi grași omega-3, care susțin funcția creierului și sănătatea inimii, și oferă o doză solidă de vitamine B, în special vitamina B12, care ajută la menținerea energiei și a sănătății nervilor.

Alte alimente bogate în vitamina D

Vitamina D se găsește în mod natural în câteva alimente, inclusiv pește, ficat de vită, jug de ou și brânză, potrivit verywellhealth.com.

6 alimente bogate în vitamina D

-Ton la conservă (85 g): 231 UI

-Hering (85 g): 182 UI

-Tilapia: (85 g) 127 UI

-Cambulă de mare (85 g): 118 UI

-Ouă (2, omletă): 88 UI

-Sardine (2 sardine): 46 UI

Unele alimente, cum ar fi cerealele și produsele lactate, pot fi fortificate cu vitamina D.2

În plus, unele ciuperci care sunt expuse la lumina UV în timpul cultivării pot fi o sursă excelentă de vitamina D.

9 alimente care ajută la creșterea aportului de vitamina D

-Ciuperci (jumătate de cană, expuse la lumină UV): 366 UI

-Lapte 2%, fortificat (1 cană): 120 UI

-Iaurt fortificat (1 cană): 116 UI

-Suc de portocale, fortificat (1 cană): 100 UI

-Lapte de soia, migdale sau ovăz, fortificat (1 cană): 100-140 UI

-Brânză americană (fortificată): 85 UI

-Cereale, fortificate (o porție): 80 UI

