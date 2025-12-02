3 alimente care conțin mai multă vitamina D decât somonul

Trei uncii de somon roșu sălbatic au 570 de unități internaționale (UI) de vitamina D sau aproximativ 70% din doza zilnică recomandată.
1. Păstrăv curcubeu
Porție: 3 uncii (oz)
Vitamina D: 645 UI
Păstrăvul curcubeu este un pește de apă dulce lin de vitamina D.Majoritatea oamenilor își pot satisface doza zilnică recomandată cu o porție de păstrăv.
Pe lângă beneficiile vitaminei D, păstrăvul curcubeu este, de asemenea, o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate, acizi grași omega-3 și minerale esențiale, precum seleniul și potasiul.
2. Ulei de ficat de cod
Porție: Lingură
Vitamina D: 1.360 UI
Uleiul de ficat de cod nu este un aliment în sine dar este o sursă excelentă de vitamina D. O lingură oferă aproape dublul cantității de care aveți nevoie în fiecare zi.
Pe lângă conținutul impresionant de vitamina D, uleiul de ficat de cod este, de asemenea, bogat în vitamina A și acizi grași omega-3, care joacă roluri cheie în funcția imunitară, sănătatea ochilor și reducerea inflamației.
3. Macrou
Porție: 85 g
Vitamina D: 561 UI
Macroul de Atlantic conține aproape aceeași cantitate de vitamina D ca și somonul. Aceasta este aproape suficientă pentru a ajunge la cantitatea zilnică recomandată.
Este, de asemenea, încărcat cu acizi grași omega-3, care susțin funcția creierului și sănătatea inimii, și oferă o doză solidă de vitamine B, în special vitamina B12, care ajută la menținerea energiei și a sănătății nervilor.
Alte alimente bogate în vitamina D
Vitamina D se găsește în mod natural în câteva alimente, inclusiv pește, ficat de vită, jug de ou și brânză, potrivit verywellhealth.com.
6 alimente bogate în vitamina D
-Ton la conservă (85 g): 231 UI
-Hering (85 g): 182 UI
-Tilapia: (85 g) 127 UI
-Cambulă de mare (85 g): 118 UI
-Ouă (2, omletă): 88 UI
-Sardine (2 sardine): 46 UI
Unele alimente, cum ar fi cerealele și produsele lactate, pot fi fortificate cu vitamina D.2
În plus, unele ciuperci care sunt expuse la lumina UV în timpul cultivării pot fi o sursă excelentă de vitamina D.
9 alimente care ajută la creșterea aportului de vitamina D
-Ciuperci (jumătate de cană, expuse la lumină UV): 366 UI
-Lapte 2%, fortificat (1 cană): 120 UI
-Iaurt fortificat (1 cană): 116 UI
-Suc de portocale, fortificat (1 cană): 100 UI
-Lapte de soia, migdale sau ovăz, fortificat (1 cană): 100-140 UI
-Brânză americană (fortificată): 85 UI
-Cereale, fortificate (o porție): 80 UI