5 alimente pe care să NU le mai consumi după 50 de ani

Prin urrmare, trebuie să știi că alimentele prăjite, băuturile îndulcite și alcoolul afectează inima și creierul.

Alimente de evitat după 50 de ani

Prăjeli

Astfel că trebuie evitate prăjelile deoarece cresc inflamația în organism și colesterolul. Consumul regulat sporește riscul de accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă, arată studii citate de Eating Well.

Băuturi îndulcite

Băuturile îndulcite cu zahăr reprezintă o altă categorie care provoacă probleme de sănătate. Cercetările leagă consumul excesiv de zahăr de un risc cu 43% mai mare de demență. Circa 75% dintre adulți consumă zilnic astfel de băuturi.

Alimente sărate

Alimentele sărate cresc tensiunea arterială. Hipertensiunea la vârsta mijlocie sporește riscul de declin cognitiv. Majoritatea adulților depășesc cu peste 1.000 mg limita zilnică recomandată de sodiu.

Pâine rafinată

Pâinea rafinată provoacă oscilații ale glicemiei. Specialiștii recomandă varietăți integrale, cu minimum 4 grame de fibre pe felie. Cerealele integrale se digeră mai lent și mențin stabil zahărul din sânge.

Alcool

Alcoolul devine mai greu de metabolizat după 50 de ani. Chiar și un pahar zilnic reduce materia cenușie din creier. Consumul excesiv afectează și absorbția calciului, crescând riscul de osteoporoză.

Ce să consumi după 50 de ani

Nutriționiștii recomandă, în schimb, consumul fructe și legume colorate, proteine slabe, fasole și nuci. Aceste alimente combat inflamația și susțin sănătatea inimii și creierului.