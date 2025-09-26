5 motive pentru care să consumi mai mult oregano

Infecții

Oregano ajută astfel la combaterea infecțiilor și poate reduce nivelul de stres.

Sistemul imunitar

Este bogat în vitamina C, care protejează sistemul imunitar, vitaminele E și A pentru sănătatea ochilor, folat pentru creșterea celulară și vitamina K, care este sențială pentru sânge și oase sănătoase.

Anibacterian și antiinflamator

Planta conține compuși precum flavonoide și timol, oferind proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii care pot reduce riscul de cancer și boli de inimă.

Anxietate și depresie

Cercetările, efectuate în principal pe șobolani, sugerează o legătură între consumul de oregano și îmbunătățirea anxietății și depresiei, deși studiile pe oameni nu au fost încă efectuate.

Atenție la riscuri

Deși adăugarea zilnică în preparatele culinare poate îmbunătăți sănătatea, iar ceaiul de oregano poate ajuta digestia, se recomandă prudență în ceea ce privește interacțiunea sa cu anticoagulantele, iar uleiul esențial de oregano nu trebuie ingerat, potrivit independent.uk.