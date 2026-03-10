7 cele mai sănătoase ceaiuri: Care este cea mai bună alegere?

1. Matcha

Matcha este un ceai pudră făcut din ceai verde din frunze întregi, cultivat la umbră. Deoarece conține frunza întreagă de ceai, matcha are o concentrație mai mare de catechine, l-teanină și cafeină decât ceaiul verde obișnuit.

Printre potențialele beneficii pentru sănătate ale matcha se numără:

-Îmbunătățirea atenției, a memoriei și a funcției executive

-Risc mai mic de boli de inimă

-Reducerea stresului și a anxietății

-Microbiota intestinală îmbunătățită

2. Ceai verde

Ceaiul verde este obținut din frunze proaspete de ceai care sunt aburite la temperaturi ridicate, ceea ce ajută la păstrarea conținutului ridicat de polifenoli.

Ceaiul verde este cunoscut pentru conținutul său ridicat de teanină și catechină. Teanina, un aminoacid, reduce stresul oxidativ și deteriorarea celulară. De asemenea, poate contrabalansa efectele stimulante ale cafeinei, ducând la o eliberare mai constantă de energie.2 Catechinele, în special galatul de epigalocatechină, sunt responsabile pentru multe dintre efectele benefice asupra sănătății ale ceaiului verde.

Printre potențialele beneficii pentru sănătate asociate cu ceaiul verde se numără:

-Îmbunătățirea greutății corporale și a indicelui de masă corporală (IMC)

-O mai bună reglare a lipidelor

-Un flux sanguin mai bun, ceea ce contribuie la scăderea tensiunii arteriale

-Toleranță la insulină și o reglare îmbunătățită a glicemiei

-Îmbunătățirea sănătății mintale, inclusiv reducerea potențială a anxietății, a tulburărilor de somn și a declinului cognitiv.2

3. Ceai alb

Ceaiul alb este supus celui mai mic nivel de procesare, rezultând un conținut mai mare de antioxidanți. Unele rapoarte sugerează că ceaiul alb poate conține cantități mai mari de catechine decât ceaiul verde.3 La fel ca în cazul ceaiului verde, multe dintre beneficiile pentru sănătate ale ceaiului alb pot fi atribuite conținutului său ridicat de catechine.

Beneficiile potențiale pentru sănătate ale ceaiului alb includ:

-Îmbunătățirea metabolismului grăsimilor (lipidelor), rezultând o reducere a colesterolului

-Un control mai bun al glicemiei

-O mai bună sănătate a inimii

4. Ceai negru

Ceaiul negru este mai complet oxidat decât alte soiuri, rezultând un gust mai moale și mai puțini nutrienți. În plus, spre deosebire de alte ceaiuri, ceaiul negru este supus fermentării, ceea ce afectează conținutul său de nutrienți.

Beneficiile ceaiului negru pentru sănătate provin din conținutul său de polifenoli, în special teaflavină și tearubigină. Printre potențialele beneficii pentru sănătate ale ceaiului negru se numără:

-Îmbunătățirea funcției endoteliale

-Reducerea tensiunii arteriale

-Modificări ale microbiotei intestinale

-Performanță cognitivă îmbunătățită

5. Ceaiuri din plante

Mușețelul, hibiscusul, menta și melisa se numără printre cele mai comune ceaiuri din plante. Fiecare ceai din plante conferă propriile beneficii pentru sănătate.

-Ceai de mușețel: Poate îmbunătăți calitatea somnului și poate reduce simptomele depresiei.5

-Ceai de hibiscus: Poate reduce tensiunea arterială și colesterolul LDL.6

-Ceai de mentă: Relaxează mușchii netezi din tractul digestiv, ameliorând durerile de stomac și crampele. De asemenea, poate îmbunătăți memoria.7

-Ceai de ghimbir: Ameliorează greața și vărsăturile, poate reduce inflamația și susține sănătatea digestivă.8

6. Ceai Chai

Ceaiul chai este un ceai negru amestecat cu condimente reconfortante, cum ar fi cuișoare, nucșoară, ghimbir, cardamom și piper negru. Ceaiul chai prezintă multe dintre beneficiile ceaiului negru, dar cu potențialele efecte asupra sănătății ale condimentelor precum cardamomul și ghimbirul.

Ghimbirul poate reduce greața și inflamația, ameliorând simptomele gastrointestinale superioare, în timp ce cardamomul poate susține mucoasa intestinală.910

Beneficiile pentru sănătate ale ceaiului chai depind de modul în care este preparat. Chai-ul preparat în prealabil sau ceaiul chai din concentrat este adesea încărcat cu zahăr adăugat, depășind orice beneficii pentru sănătate asociate cu ceaiul negru și condimentele în sine.

7. Ceai îmbuteliat sau îndulcit

Multe ceaiuri îmbuteliate cumpărate din magazin sunt pline de zahăr, conținând adesea peste 30 de grame per porție de o cană. Conținutul ridicat de zahăr adăugat anulează unele dintre beneficiile ceaiului pentru sănătate, deoarece consumul unor cantități semnificative de zahăr este asociat cu un risc crescut de obezitate, boli de inimă și diabet de tip 2.

Alegeți un ceai îmbuteliat neîndulcit din magazin pentru a profita de unele dintre potențialele beneficii ale ceaiului pentru sănătate.

Considerații suplimentare

Conținutul de cafeină este similar între ceaiurile verde, negru, alb și oolong.

Adăugarea de lapte, alternative la lapte sau îndulcitori modifică beneficiile ceaiului pentru sănătate.

Temperatura apei și timpul de infuzare pot afecta potența și capacitatea antioxidantă a ceaiului.

Preparați ceaiul conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Ceaiul negru, alb, oolong și verde provin din aceeași plantă: Camellia sinensis. Toate au un profil nutrițional aproximativ similar și, în ansamblu, ar fi considerate cele mai sănătoase ceaiuri - potențial mai sănătoase decât alte opțiuni,, cum ar fi rooibos sau alte infuzii de plante.

Beneficiile potențiale pentru sănătate ale ceaiurilor din plante variază. Fiecare ceai din plante are o utilizare și un scop unic pentru sănătate, potrivit verywellhealth.com.