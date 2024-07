9 soluții pentru a-ți hidrata și exfolia pielea în mod natural

Folosirea produselor de îngrijire a pielii care conțin substanțe chimice dure poate afecta pielea. Anumite afecțiuni de sănătate și lipsa de apă potabilă pot afecta pielea.

Potrivit Longevity MAGAZINE, hidratarea pielii este procesul care o menține moale și suplă. Pielea deshidratată se simte strânsă și fără strălucire, are mai multe riduri și duce la cearcăne sub ochi. Pielea uscată poate afecta orice tip de piele, așa că este important să descoperi strategiile corecte pentru a o menține hidratată.

Hidratarea este adesea pasul final al unei rutine de îngrijire a pielii dar hrănirea și hidratarea eficientă a pielii necesită mai mult decât un singur pas. Cu obiceiurile adecvate, poți evita uscarea și poți crește retenția de apă.

Cauzele deshidratării pielii

1. Temperatura extremă

Căldura sau frigul extreme pot distruge bariera naturală a pielii. Deși poate fi dificil să scapi de temperaturile ridicate, este vital să îți menții expunerea la minim.

2. Exfoliere excesivă

Exfolierea excesivă poate distruge bariera naturală de hidratare a pielii și o poate face să se simtă deshidratată. Folosirea de produse dure, abrazive pentru a-ți exfolia pielea poate fi dăunătoare.

3. Aer condiționat

Umiditatea redusă cauzată de aparatele de aer condiționat poate dăuna sănătății pielii. Lipsa umidității provoacă deshidratare.

Cum menții pielea hidratată

1. Bea multă apă

Țintește-te să consumi cel puțin 8 pahare (aproximativ 2 litri) de apă pe zi. Apa este vitală pentru menținerea echilibrului de umiditate și elasticitate a pielii. Un studiu, publicat în Clinical, Cosmetic, and Investigational Dermatology Journal, arată că persoanele care beau mai multă apă tind să aibă o piele mai sănătoasă, mai elastică și hidratată.

2. Alimente hidratante

O altă modalitate de a-ți menține pielea hidratată este să consumi fructe și legume care conțin cantități mari de apă. Dacă nu bei suficientă apă în fiecare zi, fructele și legumele te pot ajuta să fii hrănit și sănătos. Fructele și legumele bogate în apă sunt ingrediente populare pentru sucuri, smoothie-uri și gustări. Exemplele includ castraveții, pepenii roșii, portocalele, căpșunile și salata verde.

3. Limitează cofeina și alcoolul

Atât cofeina, cât și alcoolul pot deshidrata organismul. Limitează-ți aportul de cofeină și alcool. Moderația este cheia pentru menținerea unui nivel adecvat de hidratare. Potrivit unui studiu, publicat în jurnalul Plos One, atunci când cofeina este consumată în cantitate moderată, te hidratează la fel de bine ca și apa!

4. Umidificator

Adăugarea de umiditate în aer, în special în lunile uscate, te poate ajuta să-ți menții pielea hidratată din interior, prevenind uscarea acesteia.

5. Demachiant delicat

Săpunurile și demachiantele dure pot îndepărta pielea de uleiurile sale naturale. Potrivit unui studiu, publicat în Molecules Journal, săpunurile dure pot fi prea puternice pentru pielea ta. Ele spală uleiurile naturale și proteinele care îți mențin pielea sănătoasă și pot lăsa în urmă reziduuri de săpun care îți irită pielea. În timp, acest lucru poate deteriora bariera naturală a pielii, devenind uscată, crăpată și mai sensibilă. Optează pentru produse de curățare blânde, hidratante, care ajută la păstrarea umidității.

6. Cremă hidratantă

Folosește o cremă hidratantă potrivită tipului tău de piele. Caută ingrediente precum acidul hialuronic, glicerina și ceramidele care sunt cunoscute pentru proprietățile lor hidratante.

7. Seruri hidratante

Include seruri cu vitamina B5 în rutina ta de îngrijire a pielii. Aceste seruri pătrund în straturile mai profunde ale pielii pentru o mai bună hidratare.

8. Atenție la soare

Razele UV pot deteriora pielea și pot epuiza nivelul de umiditate. Folosește o protecție solară cu spectru larg, cu cel puțin SPF 30, pentru a-ți proteja pielea.

9. Exfoliere

Exfolierea regulată ajută la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii care pot împiedica absorbția umidității. Folosește un exfoliant blând pentru a evita iritația și uscarea.

Ingrediente naturale pentru exfoliere

1. Aloe vera

Aloe vera ajută la umiditatea pielii. Stimulează fibroblastele, care creează fibre de colagen și elastină, făcând pielea mai elastică și mai puțin încrețită, așa cum se arată într-un studiu publicat în Jurnalul Indian de Dermatologie.

2. Miere

Mierea este bogată în proprietăți antibacteriene și ajută la prevenirea inflamației. De asemenea, ca umectant natural, ajută la reținerea umidității în piele, potrivit unui studiu publicat în Journal of Cosmetic dermatology.

3. Avocado

Într-un studiu, publicat în Journal of Cosmetic and Dermatology, consumul de avocado poate duce la creșterea elasticității și fermității pielii feței la femeile sănătoase. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pentru a demonstra că măștile de avocado pot hidrata pielea.

4. Ulei de cocos

Uleiul de cocos este bogat în proprietăți antimicrobiene, analgezice, antipiretice și antiinflamatorii. Toate aceste proprietăți ajută la hidratarea pielii și la tratarea infecțiilor pielii.

5. Baie cu fulgi de ovaz

Un studiu, publicat în Journal of Food Science and Technology, a constatat că ovăzul are un echilibru ridicat de aminoacizi și un conținut ridicat de silice, ceea ce îl face un bun emolient pentru restabilirea umidității naturale a pielii.

6. Castravete

Potrivit unui studiu, publicat în International Journal of Biological Nutrients, castravetele ajută la hidratarea pielii și ajută la prevenirea ridurilor pielii.

7. Ceai verde

Ceaiul verde este bogat în antioxidanți și are proprietăți antiinflamatorii. Poate ajuta la hidratarea pielii,.

Cum hidratezi pielea peste noapte

Pentru a hidrata pielea peste noapte, folosește o cremă de noapte sau o mască pentru somn care etanșează umezeala. Un umidificator poate ajuta, de asemenea, la menținerea nivelului de umiditate din piele.

Cel mai rapid mod de a-ți hidrata tenul

Cel mai rapid mod de a-ți hidrata fața este folosirea unui ser hidratant concentrat sau o mască care conține acid hialuronic. Serurile hidratante ajută la menținerea pielii hidratate, împiedică uscarea acesteia și crește capacitatea de a păstra umiditatea. Acest ingredient poate reține de până la 1000 de ori greutatea sa în apă, oferind o hidratare imediată și profundă. Tabletele de colagen pot fi utile, potrivit healthshots.com.