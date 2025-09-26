Sportul de masă, noul trend al românilor: sănătatea, principalul motiv pentru participarea la competiții

Participarea la competițiile de anduranță nu se rezumă doar la câteva ore petrecute pe traseu. Pentru mulți români, acestea presupun un întreg stil de viață: antrenamente regulate, disciplină în alimentație și odihnă, dar și monitorizarea stării de sănătate prin analize medicale.

De ce aleg românii sportul de anduranță

Potrivit sondajului, 61% dintre participanți văd sportul ca pe un mod de viață, iar aproape jumătate (46%) îl practică în primul rând pentru sănătate. Comunitatea, atmosfera evenimentelor și spiritul de apartenență reprezintă alte motive importante.

Deși sunt sporturi percepute ca individuale, alergarea, ciclismul și triatlonul aduc oamenii împreună: 49% participă împreună cu prietenii, 22% cu partenerul de viață și 17% alături de copii. Doar o treime dintre concurenți vin singuri. Cel mai numeros segment de vârstă este cel al persoanelor între 35 și 44 de ani.

Alergarea, preferata românilor

În 2024, alergarea a atras 80,5% dintre sportivi, fiind cea mai populară disciplină. Jumătate dintre alergători au participat la minimum 5 competiții într-un singur an. Cursa pe șosea a avut cea mai mare participare (86%), urmată de alergarea montană (62%). Aproape unul din cinci a bifat și evenimente internaționale.

Cicliștii au urmat un tipar similar: 43% au fost prezenți la cel puțin 5 competiții, preferând în special cursele de mountain bike (79%). La triatlon, cele mai populare probe au fost cele olimpice (45%) și de sprint (39%), în timp ce aproape 12% dintre participanți s-au încumetat la competiții de tip Ironman.

Comunități, influenceri și inspirație

Românii își găsesc motivația și în mediul online, urmărind atât influenceri locali, cât și comunități internaționale. Alex Corneschi este cel mai urmărit sportiv-influencer din România, iar Runners Club – cea mai apreciată comunitate locală. La nivel global, platforma Global Cycling Network este un reper pentru pasionații de ciclism.

„Sportul nu înseamnă doar performanță, ci disciplină, sănătate, prietenii și povești care rămân pentru totdeauna. Faptul că alergarea mă ajută să inspir și să aduc oamenii împreună e cea mai mare realizare”, a declarat Alex Corneschi.

Costurile pasiunii pentru sport

Participarea la competiții presupune și investiții financiare. Aproape jumătate dintre alergători (47%) au plătit între 200 și 1.000 de lei pentru taxe de participare în 2024. Doar 9% au beneficiat de sprijin din partea unei firme și 1% de susținerea unui club sportiv, restul acoperind costurile din propriul buzunar.

Datele provin din sondajul Endurance RO-Index 2025, realizat pe un eșantion de 1.110 participanți la competiții de alergare, ciclism și triatlon din 2024. Rezultatele confirmă că sportul de masă devine un fenomen tot mai puternic în România, cu impact asupra sănătății, comunităților și economiei.

