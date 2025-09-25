Ce să NU mănânci înainte de culcare pentru a evita coșmarurile

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   20:00
Nutriționiștii atrag atenția asupra unui aliment ce poate declanșa coșmaruri și afectează calitatea somnului. Ceea ce părea doar un mit, se dovedește astfel a fi real.

Un studiu realizat pe circa 11.000 de  persoane a arătat legătura între coonsumul lactatelor înainte de culcare și frecvența viselor neplăcute, mai ales la persoanele cu intoleranță la lactoză.

Alimente care perturbă somnul

Cercetătorii au observat că pacienții cu intoleranță la lactoză au fost mai predispuși la coșmaruri și somn agitat, asociind disconfortul digestiv cu tulburările de somn.

Studiul a arătat, de asemenea, că femeile sunt de două ori mai predispuse să se confrunte cu coșmaruri și să sufere de intoleranțe alimentare, comparativ cu bărbații.

Mai ales brânza este responsabilă de inducerea coșmarurilor în timpul somnului dacă o consumi înainte de culcare. Însă oamenii de știință au descoperit și alte alimente care provoacă tulburări de somn. Este vorba  despre cele bogate în grăsimi, zahăr sau condimentate. 

Peste 40% dintre participanții la studiu au declarat că luarea mesei seara târziu le afectează odihna.

Experții recomandă astfel evitarea consumării alimentelor cu cel puțin două-trei ore înainte de culcare pentru a permite corpului să digere corect și a reduce disconfortul care poate provoca coșmaruri. Ajustarea alimentației seara, alături de o rutină regulată de somn, pot ajuta la reducerea episoadelor de somn agitat, potrivit catine.ro.

