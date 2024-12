Soluția cea mai bună pentru pielea lăsată de pe gât

Pielea de pe zona gâtului este mai subțire și mai delicată decât cea de pe alte zone ale corpului, ceea ce o face mai vulnerabilă la îmbătrânire. Deși ar trebui să-i acorzi mai multă atenție, ea este adesea neglijată în rutina de îngrijire.

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, pielea de sub bărbie se poate rida și încreți excesiv. Aspectul inestetic i-au adus denumiri precum „gât de pui” sau „gât de curcan”, care descriu pierderea colagenului și elasticității pielii din jurul gâtului și de sub maxilar.

Din ce cauze se lasă pielea de sub bărbie

Pielea ridată, subțire și lipsită de fermitate se observă cel mai frecvent la menopauză și apare ca urmare a modificărilor hormonale care afectează femeile în această etapă a vieții, explică dr. Ali Chappell, dietetician cu specializare în endocrinologie reproductivă, fondatoare și CEO al Lilli Health, citată de revista Parade.

Aspectul și sănătatea pielii sunt influențate într-o mare măsură de hormoni. Pentru femeile aflate la menopauză, una dintre cele mai importante cauze ale schimbărilor pielii în această perioadă este scăderea nivelului de estrogen. Acest hormon îndeplinește mai multe roluri esențiale:

- stimulează microcirculația la nivelul pielii, asigurând un aport constant de nutrienți și oxigen;

- sprijină sinteza de colagen și elastină, două proteine care mențin pielea fermă și elastică;

- susține repararea și regenerarea țesutului cutanat;

- previne subțierea pielii prin stimularea keratinocitelor, celulele din primul strat al țesutului cutanat.

„Pe măsură ce femeile pierd estrogen, pielea își pierde fluxul sangvin, colagenul și susținerea. Acest lucru duce la scăderea elasticității și la pierderea susținerii, accelerând astfel apariția liniilor fine și a ridurilor”, explică dr. Bruce Dorr, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Pielea lăsată de le gât nu este doar o problemă cutanată, mai spune dr. Dorr. Ea este cauzată, de asemenea, de acumularea grăsimii și de slăbirea mușchilor gâtului odată cu înaintarea în vârstă. Gravitația poate determina deplasarea acestora și accentuarea aspectului de piele lăsată.

Un alt factor care contribuie la așa-numitul „gât de pui” este deteriorarea provocată de soare. Expunerea prelungită la razele UV descompune colagenul și elastina din piele.

Cea mai eficientă metodă

Scăderea nivelului de estrogen de la menopauză produce, de asemenea, unele schimbări metabolice în organismul femeii, iar acestea afectează și pielea. Aceasta duce la creșterea nivelului de insulină și la apariția rezistenței la insulină, explică dr. Chappell.

„Mai întâi, scăderea estrogenului este asociată cu pierderea colagenului și elasticității. În al doilea rând, rezistența la insulină provoacă inflamații care pot accelera degradarea colagenului și împiedică repararea acestuia, în principal prin formarea de produşi finali de glicozilare avansată (AGE)”, detaliază medicul.

Împreună, nivelurile scăzute de estrogen și cele ridicate de insulină pot modifica textura pielii după menopauză. Pielea lăsată de pe gât se regăsește printre consecințe. Rezistența la insulină reprezintă și cauza principală a acneei apărute la vârsta adultă și a creșterii anormale a părului pe bărbie cu care multe femei se confruntă înainte și după instalarea menopauzei.

Dacă te deranjează aspectul, cea mai bună soluție pentru pielea lăsată de pe gât este să consumi alimente bogate în nutrienți, în detrimentul celor procesate, bogate în zahăr. Acest lucru ajută la scăderea nivelului de insulină și la inversarea rezistenței la insulină, care sunt esențiale pentru prevenirea deteriorării colagenului.

„Creșterea consumului de proteine slabe, pește gras, ouă, legume fără amidon, fructe integrale, nuci, semințe (și apă!) poate asigura antioxidanți, aminoacizi și grăsimi sănătoase. Toate acestea ajută la îmbunătățirea sănătății și texturii pielii”, susține dr. Chappell. Prin limitarea consumului de amidon și de zahăr, poți inversa rezistența la insulină și îmbunătăți aspectul pielii.

Sfaturi pentru îngrijirea pielii la menopauză

În această etapă a vieții, pielea are nevoie de o rutină diferită de îngrijire pentru menținerea unui aspect tânăr și sănătos. La menopauză, cantitatea de sebum secretată scade, iar bariera cutanată devine mai slabă.

Totodată, pierderea colagenului și a elastinei face ca pielea să fie mai subțire și mai predispusă la riduri, iar modificările hormonale o pot face mai reactivă la iritanți din mediu sau din produse cosmetice.

Iată cum poți avea grijă de piele la menopauză:

Redu stresul. „Reducerea stresului, atât fizic, cât și emoțional, precum și odihna suficientă mențin echilibrul hormonal și ajută organismul să răspundă mai bine la hormonii existenți”, spune dr. Dorr;

Folosește protecție solară. Razele UV descompun colagenul și deteriorează pielea. Aplică zilnic o cremă cu SPF 30 sau mai mare. „Schimbările în stilul de viață sunt esențiale, dar să ieși la soare fără protecție este ca și cum ai face doi pași înainte și unul înapoi”, adaugă dr. Chappell;

Folosește un ser cu vitamina C. Această vitamină susține repararea colagenului. Alege un produs topic cu vitamina C în concentrație de 15%-20% care conține L-acid ascorbic. Aceasta este forma cea mai eficientă de vitamina C;

Consultă un medic. Terapia de substituție hormonală poate fi benefică pentru piele la menopauză. Discută cu un specialist ginecolog sau endocrinolog dacă aceasta este o opțiune bună pentru tine.

