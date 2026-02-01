Cheia longevității: Obiceiul care te ajută să trăiești mai mult

Astfel că 5 minute de mișcare în plus pe zi sau reducerea cu 30 de minute a statului jos pot preveni până la 10% din decese la nivel global, arată un amplu studiu norvegian, publicat în The Lancet. Cercetătorii de la School of Sport Sciences au analizat date de pe dispozitivele portabile ale 130.000 de persoane din mai multe țări, concentrându-se pe cei mai sedentari, notează a1.ro.

Beneficii majore pentru persoanele sedentare

Creșteri mici de activitate moderată-viguroasă (mers alert, ciclism) reduc riscul de mortalitate cu 6% în grupul de risc ridicat (cei mai puțin activi 20%) și 10% la nivel general.

Reducerea sedentarismului cu 30 minute/zi produce efecte similare, însă mai puțin pronunțate.

Modelele statistice arată că persoanele sedentare beneficiază cel mai mult de aceste ajustări minime, care nu necesită săli de fitness sau programe complexe de exerciți fizice.

Prin urmare, fiecare minut de mișcare contează, mai ales pentru persoanele care nu au o rutină sportivă.

Daniel Bailey, de la Universitatea Brunel Londra și care nu a fost implicat în cercetare, subliniază că medicii pot recomanda astfel de starturi realiste, crescând ulterior activitatea spre ținta stabiilită de Orgnaizația Mondială a Sănătății (OMS), de 150 minute/săptămână.