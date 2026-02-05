Condimentul la care trebuie să fii atent: Poate provoca vânătăi și probleme hormonale

Turmericul este un condiment galben-portocaliu, folosit frecvent în curry, muștar, unturi și brânzeturi, a câștigat popularitate pentru proprietățile sale puternic antiinflamatorii.

Substanța activă, curcumina, este apreciată pentru efectele sale asupra durerii și inflamației. Totuși, experții avertizează că acest condiment nu este lipsit de riscuri, mai ales pentru anumite categorii de persoane.

Reacții adverse

Deși turmericul este considerat sigur dacă este consumat în cantități mici, utilizarea excesivă sau administrarea sub formă de supliment poate provoca efecte nedorite:

disconfort gastric

greață

amețeală

diaree

Cine trebuie să evite turmericul

Femeile însărcinate ar trebui să nu consume turmeric, deoarece acesta poate:

stimula contracțiile uterine

provoca sângerări

De asemenea, siguranța turmericului în timpul alăptării nu este confirmată, astfel că experții recomandă evitarea lui în această perioadă.

Probleme de sănătate asociate

Turmericul poate agrava afecțiunile vezicii biliare și nu este recomandat persoanelor care au:

pietre la fiere

obstrucție a căilor biliare

Persoanele cu afecțiuni hepatice, cum ar fi hepatita ori colestaza, trebuie să evite suplimentele de turmeric, care pot agrava problemele.

Mai mult, curcumina poate încetini coagularea sângelui, ceea ce poate provoca apariția vânătăilor și sângerărilor. , mai ales în timpul și după operații, fiind recomandată oprirea consumului cu cel puțin două săptămâni înainte de o intervenție chirurgicală.

Totodată, din cauza efectului său asemănător estrogenului, există și preocupări legate de dereglări hormonale, mai ales în anumite afecțiuni:

cancer de sân, uterin sau ovarian

endometrioză

fibroame uterine

Turmericul poate afecta și fertilitatea, scăzând nivelul de testosteron și reducând motilitatea spermatozoizilor, ceea ce necesită prudență pentru cuplurile care încearcă să conceapă un copil, potrivit dcmedical.ro.