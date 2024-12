Viermele din ureche: Cum alungăm melodiile care ne rămân în minte mult timp

„Cel mai mult are de-a face cu expunerea la muzică”, spune Kelly Jakubowski, profesor în psihologia muzicii la Universitatea din Durham. Cu cât ascultăm muzică mai des, cu atât crește riscul de rămâne cu un fragment în minte. Din fericire, majoritatea dintre cei care experimentează fenomenul nu îl găsesc deranjant, potrivit Antena3 CNN.

Ce melodii ne rămân în minte

Există o legătură între ritmul unei melodii și cât de des suntem expuși la ea.

„Nu cred că surprinde pe cineva faptul că atunci când fredonăm o melodie sunt șanse mai mari să ne rămână blocată în minte. Și reversul e valabil, cu cât e mai obscură o melodie și mai dificil de cântat, cu atât cresc șansele să o uiți rapid” , a explicat doctorul Jakubowski pentru The Guardian.

Melodiile cu ritm rapid au mai multe șanse să ne rămână în minte, precum „Smoke on the Water” de la Deep Purple, sau refrenul de la „Bad Romance” interpretat de Lady Gaga, sauhit-ul „Can't get you out of my head” de Kylie Minogue, scrie Antena3 CNN.

Cum scăpăm de melodiile care ne rămân în gând

Să ascultăm sau să ne gândim la o altă melodie este soluția cea mai simplă.

„E aproape imposibil să ai două melodii în minte, în același timp: nu avem resursele cognitive necesare pentru acest lucru”, explică profesorul Jakubowski.

Cel mai bine este să alegem o melodie familiară, dar nu prea antrenantă. Un studiu arată că cel mai eficient cântec pentru britanici este „God Save The King”.

„Majoritatea oamenilor spun că este o melodie atât de plictisitoare încât ne putem gândi la ea fără să ne rămână blocată în minte”, spune specialistul.

O altă tactică este mestecatul gumei. Un studiu din 2015 de la Universitatea din Reading arată că persoanele care mestecau gumă după ce ascultau o melodie populară au auzit melodia mai puțin în mințile lor, decât cei care nu mestecau gumă, notează Antena3 CNN.