Cum a fost depășită România de Polonia. Soluții pentru dezvoltarea țării

În cadrul rubricii IQ Financiar de la Observator, acesta compară evoluția economică și salarială din ultimii cinci ani a României cu cea a Poloniei, evidențiind decalajul major dintre cele două țări.

Diferențe majore între economiile celor două țări

Polonia are o populație dublă față de cea a României, însă economia sa este triplă, comparativ cu țara noastră.

Totodată, Polonia are excedent comercial, în timp ce România se confruntă cu deficit comercial major, ceea ce înseamnă că importurile sunt mai mari decât exporturile.

„Dacă salariile cresc pe datorie și consumăm din importuri, bunăstarea ajunge în alte țări, nu în România,” avertizează Guda, la observatornews.ro.

Deficitul fiscal al României este mai mare decât cel al Poloniei, iar agențiile de rating financiar situează România la ultima treaptă înainte de categoria junk, ceea ce ar fi crescut dobânzile, inflația și ar fi depreciat leul. În schimb, Polonia se bucură de un rating solid, „A”, reflectând o economie stabilă.

Totodată, Iancu Guda mai spune că, în pofida creșterii PIB-ului, diferențele dintre cele două țări se adâncesc. Economia poloneză crește mai rapid decât cea românească, cu excepția anului 2023. Aceasta se reflectă și în salarii: dacă în urmă cu cinci ani diferențadintre salariul polonez și cel român era de circa 500 de euro, în prezent aceasta a crescut la aproximativ 800 de euro.

Care sunt soluțiile

Soluția la deficitul comercial uriaș nu este să coonsumăm mai puțin, ci să producem mai mult în țară.

Totodată, pentru a asigura o creștere economică sănătoasă, fără efecte inflationiste și salarii reale în creștere, România are nevoie de instituții capabile să atragă investiții, să stimuleze producția internă și să reducă dependența de importuri, mai explică specialistul. Aceste reforme trebuie să fie adoptate rapid, pentru binele generației actuale și viitoare.