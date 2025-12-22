Cum să ai un somn odihnitor: 4 metode care te ajută să dormi profund

Acesta ar putea fi un semn că nu aveți suficient dintr-o anumită etapă a somnului, cunoscută sub numele de somn lent. Deși somnul REM (ultima parte a ciclului de somn, și în care se întâmplă cea mai mare parte a viselor noastre) tinde să fie cea mai cunoscută dintre etapele somnului, medicii spun că un somn lent suficient nu ar trebui trecut cu vederea. Cunoscut și sub numele de „somn profund”, faza cu unde lente este esențială pentru a rămâne sănătos și a te simți odihnit.

Ce este somnul profund?

Există două faze principale ale somnului: mișcarea rapidă a ochilor (REM) și mișcarea non-rapidă a ochilor (NREM). Conform Fundației Naționale pentru Somn, NREM este împărțit în trei etape: N1 (etapa cea mai ușoară a somnului), N2 (a doua etapă a somnului, când corpul începe să se relaxeze mai profund) și N3 (etapa cea mai profundă și restauratoare a somnului). N3 este momentul în care are loc somnul profund (sau somnul cu unde lente).

„Somnul cu unde lente este cea mai profundă parte a somnului non-REM”, spune Avinesh S. Bhar, medic specialist în medicina somnului. El precizează că este și etapa de somn din care este cel mai greu să trezești pe cineva - chiar mai mult decât în ​​cazul somnului REM.

Un ciclu tipic de somn (experimentarea fiecărei faze și etape a somnului) durează aproximativ 90 de minute. Persoana obișnuită trece prin întregul ciclu de somn de patru până la șase ori pe noapte.

Există o mulțime de activități importante care se desfășoară în timpul somnului profund. Dr. Bhar spune că somnul profund susține sănătatea metabolică, care include sensibilitatea la insulină și reglarea apetitului. Cercetările, publicate în Psychoneuroendocrinology, arată că lipsa unui somn profund duce la o producție mai mare a hormonului foamei, grelina, și la niveluri mai scăzute ale hormonului sațietății, leptina. Prin urmare, consumul de calorii în exces ar putea fi din cauză că nu dormiți suficient profund.

Pe lângă susținerea sănătății metabolice, Dr. Bhar spune că somnul profund joacă un rol crucial în reglarea sistemului imunitar, ceea ce este important pentru a rămâne sănătos. După cum explică un articol științific, publicat în European Journal of Physiology, somnul profund este o perioadă cheie pentru învățarea sistemului imunitar, care include cunoașterea modului de a recunoaște și aminti invadatorii inflamatori. Acest lucru ajută la susținerea sănătății imunitare pe termen lung.

În plus, Dr. Bhar spune că somnul profund influențează starea de spirit. Lipsa somnului suficient este legată de rate mai mari de depresie, potrivit unui studiu din 2019, publicat în Psychological Medicine. Există, de asemenea, unele sarcini care se suprapun atât în ​​timpul somnului profund, cât și în timpul somnului REM. Anne Marie Morse, medic neurolog, specialist în medicina somnului, explică faptul că păstrarea amintirilor are loc în timpul ambelor etape ale somnului.

Somnul profund este, de asemenea, momentul în care are loc o mare parte din neurodezvoltare și se produce hormonul de creștere. Copiii petrec mai mult timp în somn profund decât adulții deoarece cresc și învață în timp ce dorm.

Cea mai lungă etapă de somn profund are loc la începutul nopții, fiecare etapă de somn profund devenind treptat mai scurtă cu fiecare ciclu.

Semnele privării de somn profund

Există câteva semne că probabil nu dormiți profund suficient de mult timp.

Unul dintre semne este consumarea de calorii în exces, un simptom al exploziei hormonului foamei, grelina.

Deoarece somnul cu unde lente este singura etapă a somnului care rezolvă datoria de somn (cantitatea cumulată de somn pierdut de-a lungul timpului), un simplu pui de somn s-ar putea să nu fie suficient pentru a te readuce pe drumul cel bun. Dacă dormi o oră duă-amiază nu compensează statul treaz până târziu cu o oră în plus. Depinde cât de mult timp dormi profund.

Dacă te trezești și te simți ca și cum ai fost lovit de un camion este pentru că nu ai dormit profund. La fel și dacă te bazezi pe stimulente pentru a trece peste zi.

Dacă te simți mai prost dispus sau deprimat decât de obicei, acesta este un alt semn că este posibil să nu dormi profund suficient de mult timp .

De asemenea, este posibil ca funcția ta cognitivă să nu fie la fel de bună.

Cum să dormi profund

1. Asigură-te că ai acoperit elementele de bază ale igienei somnului

„Multe dintre lucrurile care influențează calitatea somnului nostru și cât de bine parcurgem etapele somnului sunt legate de ceea ce mâncăm și bem în timpul zilei, și de câtă cofeină consumăm aproape de ora de culcare”, spune dr. Morse.

Dr. Washington spune că bunăstarea mintală este importantă. Dacă nu ai o modalitate bună de a gestiona stresul sau de a-ți procesa emoțiile, acest lucru îți va afecta somnul, inclusiv somnul profund.

Dincolo de dietă, evitarea ecranelor înainte de culcare și gestionarea stresului, dr. Bhar spune că este important ca în camera ta să fie întuneric și răcoare, acesta fiind cel mai bun mediu pentru somn.

2. Culcă-te mai devreme

Somnul profund este atât de important încât corpul îl va prioritiza dacă ai nevoie de mai mult. Din acest motiv, dr. Washington spune că poate fi util să te culci mai devreme decât o faci în prezent. Acest lucru va ajuta corpul să acorde prioritate somnului profund pe care îl ratezi.

Dacă te trezești căscând seara, dr. Washington spune că acesta este modul în care corpul ne spune că este obosit și e timpul să mergem la culcare. Este ceva ce majoritatea copiilor de clasa întâi ți-ar putea spune, dar ca adulți îl ignorăm adesea.

3. Exclude orice afecțiuni subiacente

Apneea obstructivă în somn este mult mai frecventă decât își dau seama oamenii, în special la bărbați. Aceasa poate împiedica somnul profund deoarece întreruperile respiratorii duc la treziri pe tot parcursul nopții. Dacă te trezești în mod constant cu senzația că ești obosit, fă-ți o programare la un medic pentru a afla dacă ai această problemă.

4. Ia în considerare medicamentele

Mulți oameni nu își dau seama câte medicamente diferite pot afecta somnul, inclusiv somnul profund. Beta-blocantele, utilizate pentru a trata hipertensiunea arterială sau migrenele subt în fruntea listei. Acestea pot reduce melatonina, care influențează ciclul somnului.

Antidepresivele influențează, de asemenea, cât de mult somn profund are o persoană. Dacă acestea pot ajuta sau împiedica somnul profund depinde de medicament și de persoană. Ia în considerare să discuți cu medicul tău dacă bănuiești că din cauza lor nu poți să dormim.

Nu poți funcționa dacă în mod constant nu dormi suficient profund. Vei fi prost dispus, flămând și vei procesa greu informațiile. Așa că află ce te ține treaz, chiar dacă asta înseamnă să sari peste băutura de noapte și să te culci jenant de devreme, potrivit gq.com.