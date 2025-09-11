De ce să incluzi kaempferolul în dieta ta: Surse naturale și beneficii

Face parte din clasa flavonoidelor și are efecte benefice în combaterea radicalilor liberi, molecule instabile care pot accelera îmbătrânirea prematură și declanșează inflamații în corp.

Alimente bogate în kaempferol

Pepene roșu

Pepenele roșu este bogat în kaemferol, potasiu, vitamina B6 și citrulină, susținând astfel tensiunea arterială și imunitatea.

Caise

Caisele, crude sau uscate, sunt bogate în beta-caroten și luteină, esențiale pentru sănătatea ochilor.

Cireșe

Furnizează și minerale esențiale – potasiu, magneziu, calciu – benefice pentru reglarea tensiunii arteriale și scăderea colesterolului.

Arpagic

Conține și vitaminele A, K, B9 și colină, care contribuie la îmbunătățirea memoriei și la reducerea riscului de Alzheimer.

Ceai verde

Ceaiul verde conține L-teanină și catechine, cu efecte pozitive asupra creierului și sănătății orale.

Varza kale

Este o sursă completă de kaempferol, fibre și vitamine, întărind imunitatea și protejând împotriva bolilor de inimă și cancer.

Spanac

Furnizează fier, potasiu și magneziu, alături de fitochimicale ce pot preveni cancerul.

Capere

Caperele au quercetină, rutină și minerale care diminuează inflamația și sprijină sănătatea sângelui.

Broccoli

Broccoli, bogat în kaempferol, protejează oasele, pielea și sistemul imunitar.

Includerea acestor alimente în dietă poate susține o funcționare optimă a organismului și contribuie la menținerea sănătății pe termen lung, porivit medicool.ro.