De ce îți este frig tot timpul? Când este normal și când e semn de boală

Uneori, senzația de frig nu are legătură cu temperatura ambientală, ci cu particularitățile organismului.

De ce simți frigul în zilele călduroase

Masă musculară redusă

Persoanele cu masă musculară redusă, de exemplu, generează mai puțină căldură și pot resimți frigul mai intens la mâini și picioare. Mușchii generează căldură, iar lipsa masei musculare face ca organismul să conserve energia prin devierea fluxului sanguin de la extremități.

Lipsa somnului

Alți factori care pot intensifica senzația de frig includ lipsa somnului, care perturbă ritmul circadian al corpului. Acest ceas biologic controlează temperatura internă și eliberarea melatoninei, hormonul care favorizează somnul. Dacă eșt treaz la orele la care corpul „consideră” că ar trebui să dormi, este posibil să te simți înfrigurat.

Circulația sanguină

Sistemul circulator joacă un rol esențial în menținerea căldurii corporale. Dacă sângele nu circulă eficient, anumite zone ale corpului – de obicei extremitățile – se vor răci.

Factorii care pot afecta circulația includ fumatul, obezitatea, pierderea rapidă în greutate sau afecțiuni preexistente.

De asemenea, scăderea drastică a aportului caloric poate reduce metabolismul, iar grăsimea subcutanată, care funcționează ca un izolator natural, se pierde odată cu kilogramele, accentuând senzația de frig.

Când frigul constant poate fi un semn de alarmă

Senzația persistentă de frig poate semnala uneori probleme de sănătate care trebuie investigate:

Tulburări hormonale, precum hipotiroidismul

Anemie sau deficiențe nutriționale

Probleme circulatorii sau cardiovasculare

Specialiștii recomandă consultul medical dacă senzația de frig devine frecventă sau severă, pentru a identifica cauza exactă și a primi tratament adecvat, potrivit catine.ro.

Sfaturi pentru a combate senzația de frig

Menține o alimentație echilibrată și bogată în nutrienți

Asigură-te că dormi suficient pentru a respecta ritmul circadian

Fă mișcare regulat pentru a stimula circulația sanguină

Poartă haine adecvate și stratificate pentru a conserva căldura

Senzația de frig constant nu trebuie ignorată. Cu atenție la stilul de viață și, dacă e necesar, cu sprijin medical, poți identifica cauza și preveni eventualele complicații.