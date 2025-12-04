x close
Dieta simplă care poate încetini îmbătrânirea creierului

de Redacția Jurnalul    |    04 Dec 2025   •   15:00
Sursa foto: Dietele hipocalorice pot încetini îmbătrânirea creierului.

O descoperire făcută de cercetătorii de la Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute din Germania deschide noi perspective în lupta împotriva îmbătrânirii creierului.

Studiul, publicat de Science Alert, arată că o dietă cu restricții calorice poate influența în mod semnificativ procesele din creier, chiar și la vârste avansate.​

Pocesul de ubicuitate al creierului

Folosind tehnici avansate de spectrometrie de masă, echipa condusă de Alessandro Ori a analizat diferențele proteice între creierul șoarecilor tineri și cei vârstnici. Ubicuitarea, procesul prin care organismul etichetează proteinele pentru reciclare sau eliminare, se dereglează odată cu înaintarea în vârstă, ducând la scăderea eficienței sistemului de reciclare a proteinelor.​

Efectul dietei hipocalorice

În cadrul experimentului, șoarecii în vârstă au fost supuși unei diete cu restricții calorice timp de patru săptămâni. După revenirea la alimentația normală, nivelul etichetării proteinelor din creier a revenit la valori similare cu cele ale șoarecilor tineri.

Totodată, cercetările pe neuroni umani cultivați în laborator au arătat că o treime din această acumulare este cauzată de încetinirea proteasomului, mecanismul care degradează proteinele deteriorate, notează longevitymagazine.ro.

Această descoperire sugerează că stilul de viață și dieta pot avea un impact major asupra sănătății cerebrale și a riscului de boli neurodegenerative, precum Alzheimer.​

Implicații pentru tratamente

Deși efectele nu sunt uniforme – unele procese de îmbătrânire sunt încetinite, altele rămân stabile sau chiar se accentuează – creierul rămâne receptiv la schimbări de alimentație și stil de viață chiar și la vârste înaintate, potrvit studiiului.

Aceste date pot contribui la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente pentru afecțiunile neurodegenerative, unde echilibrul proteic este esențial.​

Descoperirile aduc speranță pentru o îmbătrânire mai sănătoasă și deschid noi căi de cercetare în domeniul neuroștiințelor și al prevenirii bolilor legate de vârstă.​

