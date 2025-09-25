Halitoza persistentă: Ce ascunde mirosul urât după spălatul pe dinți

În aproximativ 80-85% din cazuri, cauza halitozei se află în cavitatea bucală dar uneori factorii care provoacă mirosul neplăcut provine din ată parte sau este legat de uscăciunea cavității bucale.

Periajul dentar elimină majoritatea bacteriilor care descompun resturile alimentare și produc compuși sulfuroși ce dau mirosul neplăcut, însă nu este întotdeauna suficient.

Cauzele halitozei

1. Carii dentare și boli gingivale

Printre cauzele frecvente ale respirației urât mirositoare sunt caria dentară și bolile gingivale. Bacteriile pot rămâne ascunse în carii sau în gingiile afectate de boala parodontală, fiind greu accesibile perierii.

2, Uscăciunea bucală

Un alt factor este uscăciunea bucală, ce apare când glandele salivare nu produc suficientă salivă, esențială pentru curățarea gurii și menținerea echilibrului bacterian. Diverse medicamente, consumul de alcool și tutun pot induce uscăciunea gurii, favorizând astfel halitoza.

3. Afecțiuni medicale

Pe lângă acestea, unele afecțiuni medicale pot duce la apariția respirației urât mirositoare.

Refluxul gastro-esofagian determină regurgitarea conținutului stomacului în esofag, provocând nu doar arsuri, ci și miros neplăcut.

De asemenea, boli precum diabetul, insuficiența renală sau hepatică, ulcerul și obstrucția intestinală pot conduce la halitoză din cauza modificărilor chimice din organism.

5. Alimente

Unele alimente, precum ceapa și usturoiul, pot lăsa un miros persistent în gură chiar și după periaj. Uleiurile volatile din usturoi ajung în fluxul sanguin și ajung în plămâni, fiind eliminate prin respirație iar efectul poate dura și o zi întreagă.

Cercetările au arătat însă că alimente, precum mărul crud, salata verde și menta pot neutraliza mirosul de usturoi.

6. Fumatul

Fumatul contribuie, de asemenea, la respirația urât mirositoare, prin persistența fumului în gură și agravarea uscăciunii și bolilor gingivale, potrivit a1.ro.

Pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat, este recomandat consultul stomatologic sau medical când problema persistă în pofida igienei orale riguroase.