Metoda simplă pentru scăderea tensiunii arteriale: Cum te poate ajuta simpla mișcare de a te ridica de pe scaun?

Cercetarea, publicată în revista Circulation, arată că femeile supraponderale sau obeze care au crescut frecvența mișcărilor de la șezut la stat în picioare au înregistrat o scădere semnificativă a tensiunii arteriale diastolice, cu aproximativ 2,24 mmHg față de un grup de control.

Importanța ridicărilor frecvente de pe scaun

Experimentul a implicat trei grupuri: unul care a redus timpul total petrecut pe scaun, unul care a crescut numărul de ridicări de pe scaun fără a modifica durata totală a statului jos, și un grup de control cu recomandări generale.

Rezultatele au evidențiat că doar grupul care a crescut tranzițiile șezut-în-picioare a avut o reducere semnificativă a tensiunii arteriale diastolice. Deși reducerea nu atinge un prag clinic foarte mare, efectul s-a manifestat rapid, în doar trei luni, subliniind potențialul acestei strategii simple pentru sănătatea cardiovasculară pe termen lung.

Cercetătorii planifică extinderea studiului pentru a include și bărbați vârstnici, iar recomandarea este ca în timpul zilei să se seteze obiective realiste, cum ar fi două ridicări pe oră, pentru a întrerupe perioadele lungi de ședere și a astfel menține tensiunea arterială la un nivel sănătos.

Această strategie este valoroasă mai ales pentru persoanele care au dificultăți în a practica exerciții fizice intense sau regulate, demonstrând că pauzele scurte și frecvente în poziție verticală pot întări inima și susțin un ritm cardiac sănătos, asemănător celui de copil mic.

Astfel, simpla obișnuință de a te ridica des de pe scaun poate deveni o metodă practică și accesibilă pentru prevenirea afecțiunilor cardiovasculare, în special la femeile aflate la vârsta postmenopauzei, potrivit stiripesurse.ro.