Pâinea te îngrașă chiar dacă nu mănânci mult: Efectul ascuns asupra metabolismului

Cercetarea arată că modificările metabolice induse de acest tip de alimentație ar putea influența modul în care organismul consumă energie, ceea ce duce la acumularea de grăsime corporală fără o creștere semnificativă a cantității de calorii ingerate.

Preferință pentru carbohidrați

Studiul, coordonat de profesorul Shigenobu Matsumura de la Universitatea Metropolitană din Osaka, a analizat comportamentul alimentar și metabolismul la șoareci hrăniți cu diete diferite, inclusiv variante bogate în carbohidrați, precum făină de grâu și orez.

Animalele au manifestat o preferință accentuată pentru aceste alimente, în detrimentul hranei standard, iar în unele cazuri au renunțat aproape complet la dieta obișnuită.

Creștere în greutate fără consum caloric mai mare

Deși aportul caloric nu a crescut, cercetătorii au observat o creștere a greutății corporale și a masei de grăsime.

Diferența nu a fost explicată prin supraalimentare, ci printr-o scădere a consumului de energie al organismului, ceea ce a dus la o ardere mai lentă a caloriilor.

Modificări metabolice

Analizele au indicat și schimbări la nivel metabolic, inclusiv creșterea nivelului de acizi grași în sânge, reducerea aminoacizilor esențiali și acumularea de grăsime la nivel hepatic. De asemenea, au fost observate modificări în activitatea genelor implicate în metabolismul lipidelor.

În unele cazuri, eliminarea făinii de grâu din alimentație a dus la îmbunătățirea rapidă a greutății corporale și a parametrilor metabolici, sugerând că echilibrul dietei joacă un rol esențial.

Întrebări pentru cercetători

Autorii studiului subliniază că rezultatele trebuie confirmate la oameni și sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege impactul real al carbohidraților asupra metabolismului uman.

Echipa intenționează să analizeze rolul cerealelor integrale, al fibrelor și al modului de procesare a alimentelor pentru a determina în ce măsură acestea influențează greutatea corporală, potrivit longevitymagazine.ro.

Studiul deschide astfel noi direcții de cercetare privind relația dintre alimentație, consum energetic și creșterea în greutate, dincolo de simpla numărare a caloriilor.