Pericolul ascuns din sucurile dietetice carbogazoase. De ce să nu le consumi în fiecare zi?

Potrivit analizei, realizate de cercetători de la Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine, persoanele care consumă cel puțin o astfel de băutură pe zi are un risc semnificativ mai mare, comparativ cu cei care nu consumă deloc produse îndulcite artificial, potrivit yourtango.com.

Atenție la băuturile dietetice carbogazoase!

AVC

Analiza a inclus date colectate pe o perioadă de peste zece ani de la mai mult de 4.000 de participanți. Rezultatele au arătat că persoanele care consumau zilnic băuturi carbogazoase dietetice prezentau un risc de aproximativ trei ori mai mare de a suferi un accident vascular cerebral decât cei care evitau aceste produse.

Demență

În cadrul aceleiași cercetări, oamenii de știință au observat și o posibilă asociere între consumul regulat de băuturi dietetice și dezvoltarea demenței. Totuși, autorii studiului au subliniat că datele privind această legătură au fost mai puțin concludente și necesită investigații suplimentare.

Specialiștii atrag însă atenția că studiul evidențiază o asociere statistică și nu demonstrează că băuturile dietetice provoacă direct accident vascular cerebral sau demență.

Mai mulți experți în sănătate publică au subliniat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mecanismele din spatele acestor rezultate și pentru a stabili dacă există o relație de cauzalitate.

Alte afecțiuni

De-a lungul anilor, diverse studii au analizat efectele consumului de băuturi îndulcite artificial asupra sănătății. Unele cercetări au sugerat posibile legături cu creșterea în greutate, diabetul de tip 2 și anumite afecțiuni cardiovasculare, însă concluziile nu sunt întotdeauna unanim acceptate de comunitatea științifică.

Ce recomandă specialiștii

Medicii recomandă moderație în consumul de băuturi carbogazoase, fie ele obișnuite sau dietetice. Pentru hidratarea zilnică, apa rămâne cea mai bună opțiune, urmată de ceaiurile neîndulcite și alte băuturi cu un conținut redus de zahăr și aditivi.

Specialiștii subliniază că sănătatea cardiovasculară este influențată de un ansamblu de factori, inclusiv alimentația, activitatea fizică, greutatea corporală, somnul și istoricul medical, iar consumul unei singure categorii de produse nu poate explica de unul singur apariția unor afecțiuni complexe, precum accidentul vascular cerebral sau demența.

Cercetarea ridică noi întrebări privind efectele pe termen lung ale băuturilor carbogazoase dietetice, însă experții avertizează că rezultatele trebuie interpretate cu prudență până la apariția unor dovezi suplimentare.