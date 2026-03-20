Problemele scalpului: 9 pași simpli pentru a scăpa de mătreață și uscăciune

Specialiștii atrag însă atenția că, deși pot fi confundate ușor, acestea au cauze diferite și necesită abordări distincte de tratament.

Diferența între scalp uscat și mătreață

Scalpul uscat apare, în principal, din cauza deshidratării. Se manifestă prin senzație de piele care „ține”, mâncărime și fulgi mici, albi și uscați. Factorii declanșatori pot include temperaturile scăzute, aerul uscat, spălarea frecventă sau utilizarea unor produse de îngrijire agresive.

În schimb, mătreața este o formă ușoară de dermatită seboreică și este asociată cu excesul de sebum și o reacție la ciuperca Malassezia. Aceasta se manifestă prin fulgi mai mari, adesea gălbui sau uleioși, și mâncărime persistentă.

Simptome și soluții pentru scalpul uscat

Cauze

Uscăciunea scalpului apare atunci când pielea își pierde hidratarea naturală. Printre factorii declanșatori se numără:

temperaturile scăzute și aerul uscat

produsele de îngrijire iritante

spălarea excesivă a părului

predispoziția genetică

utilizarea incorectă a produselor de styling

Soluții

Specialiștii recomandă o serie de măsuri simple pentru a reduce disconfortul și a restabili echilibrul pielii capului:

Identificarea corectă a problemei – diferențierea între scalp uscat și mătreață este esențială pentru alegerea tratamentului potrivit.

Reducerea frecvenței spălării – spălarea prea frecventă poate accentua uscăciunea.

Evitarea apei fierbinți – temperaturile ridicate pot agrava iritațiile.

Utilizarea unui șampon delicat – produsele calmante și hidratante pot ajuta la refacerea barierei cutanate.

Aplicarea tratamentelor potrivite – măștile pentru păr trebuie folosite în principal pe lungimi, nu pe scalp.

Hidratare corespunzătoare – consumul suficient de apă contribuie la sănătatea pielii.

Masajul scalpului – ajută la îndepărtarea delicată a celulelor moarte.

Protecție înainte de proceduri chimice – utilizarea unui primer pentru scalp poate reduce iritațiile în timpul vopsirii.

Consult dermatologic – dacă simptomele persistă, este necesară evaluarea de specialitate.

Specialiștii subliniază că, în lipsa unui tratament adecvat, simptomele pot persista sau se pot agrava, motiv pentru care este importantă adaptarea rutinei de îngrijire în funcție de nevoile scalpului, potrivit a1.ro.