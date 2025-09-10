Remedii naturale: Cum stimulează sucul de ceapă regenerarea părului și sănătatea scalpului

Un studiu din 2014 arată că persoanele care au aplicat suc de ceapă pe scalp au înregistrat o îndesire semnificativă a părului, față de cele care au folosit doar apă.

Un alt studiu, din 2018, a demonstrat beneficiile unui șampon îmbogățit cu suc de ceapă, obținut prin mărunțirea și filtrarea cepei proaspete. Sucul a fost adăugat apoi într-un șampon natural cu ulei de cocos, ricin și eucalipt, împreună cu agenți de curățare. După ce a fost aplicat pe scalp timp de 5 minute, șamponul a hrănit foliculii, a hidratat scalpul și părul uscat și a stimulat creșterea. Metoda poate fi realizată acasă prin adăugarea extractului de ceapă în șamponul obișnuit.

Proprietățile sucului de ceapă

Sucul de ceapă este bogat în sulf, nutrient esențial pentru producția de keratină și colagen, proteine cheie pentru structura firului de păr și sănătatea foliculilor. Compuși ca quercetina sporesc circulația scalpului, favorizând oxigenarea și hrănirea rădăcinii părului.

De asemenea, ceapa are proprietăți antimicrobiene și antifungice, protejând scalpul de infecții și iritații, și antioxidante, care reduc stresul oxidativ asociat cu căderea părului.

Pe lângă efectele asupra creșterii, sucul de ceapă este folosit în medicina tradițională pentru prevenirea albirii părului, calmarea iritațiilor scalpului și combaterea mătreții.

Un studiu din 2014 a evidențiat efectul benefic al sucului în tratamentul alopeciei areata, realizat pe 38 de persoane. Un grup a aplicat suc de ceapă de două ori pe zi, iar grupul de control a folosit apă. După 6 săptămâni, rezultatele au arătat că 86,9% dintre cei care au folosit suc de ceapă au observat creșterea părului, comparativ cu doar 13% în grupul de control.

Cum prepari suc de ceapă

Se curăță și 2-3 cepe de mărime medie. Apoi se toacă mărunt și se amesecă într-un blender până devin o pastă. Se strecoară pasta printr-o până sau sită fină pentru a separa sucul de pulpă. Se depozitează la frigider într-o sticlă sau vas de ceramică etanș. Se păstrează astfel timp de 3 zile.

Este recomandat ca înainte de aplicare să se testeze sucul pe o zonă mică de piele pentru a evita iritațiile. Persoanele cu piele sensibilă sau care iau medicamente care pot amplifica efectele iritante trebuie să consulte medicul înainte de utilizare. Sucul de ceapă nu este recomandat pentru alopecia androgenetică (chelia genetică).

Sucul de ceapă fermentat este mai blând pentru scalp și considerat mai eficient decât cel proaspăt. Procesul de fermentație îi crește efectele antioxidante și este mai puțin iritant. Totodată, fermentația generează noi enzime și vitamine benefice pentru păr.

Pentru a obține suc de ceapă fermenat trebuie să-l păstrezi 72 de ore după preparare la temperatura camerei. Are un miros puternic dar nu trebuie să fie acru ori mucegăit.

Tipul de ceapă folosit pentru obținerea sucului poate influența efectele. Ceapa galbenă are un conținut mai mare de sulf decât ceapa roșie sau albă. Ceapa roșie este mai bogată în antioxidanți, potrivit a1.ro.

Cum se aplică

Sucul de ceapă se aplică direct pe scalp cu o dischetă de bumbac ori un aplicator. Se masează ușor scalpul cu buricele degetelor cu mișcări circulare. Se acoperă apoi părul cu o cască de duș. Lasă-l săs acționezte 5-30 de minute iar apoi spală bine părul cu un șampon delicat. Penru a scăpa de mirosul de ceapă poți folosi zeamă de lămâie.

Rezultatele sunt vizibile după circa 6 săptămâni.

Efecte adverse

Este contraindicat persoanelor alergice la ceapăâ și se manifestă prin roșeață, mâncărime, iritații sau erupții cutanate.

Testează sucul pe o zonă mică de piele înainte de a-l aplica pe întregul scalp și așteaptă 30 de minute. Nu lăsa sucul de ceapă să acționeze peste noapte și nu îl aplica pe o perioadă îndelungată. Întrerupe utilizarea dacă ai senzație de arsură, mâncărime puternică sau roșeață excesivă.

Anumite medicamente, cum ar fi aspirina, cresc sensibilitatea pielii și pot amplifica efectele iritante ale sucului de ceapă.