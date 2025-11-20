Secretul imunității naturale: Aurul lichid care ne ține departe de răceli

Mierea nu are doar un gust delicios dar oferă și protecție împotriva virozelor, răcelilor și afecțiunilor respiratorii, fiind recomandată de specialiști pentru întărirea imunității în această perioadă.

Sortimente de miere

Apicultorii propun și sortimente speciale cu ghimbir, fructe sau propolis, care adaugă un plus de energie și protecție organismului.

Ofertele includ sortimente combinate, cum este mierea cu ghimbir și scorțișoară, benefică pentru calmarea tusei și inflamațiilor gâtului, dar și combinațiile cu aronia, propolis și cătină, indicate pentru întărirea imunității.

Un produs de top al apiculturii este pâinea albinelor cunoscută sub denumirea de păstură, cu are un conținut bogat în vitamine și susține sănătatea în sezonul rece.

Cât costă mierea

Românii preferă mierea naturală, cumpărată din surse sigure. Specialiștii evidențiază că aceasta este un aliment complet, ce conține glucide, proteine și are proprietăți antibacteriene și antivirale.

Prețurile pentru produsele apicole sunt destul de mari, astfel încât un kilogram de miere simplă pornește de la 30 și poate ajunge la 70 de lei. Păstura este însă mult mai scumpă, situându-se la 600 de lei pe kilogram, în timp ce polenul crud se vinde cu 100 de lei per kilogram, notează observatornews.ro.

Consumul regulat de miere, simplă sau în combinații speciale, este recomandat pentru prevenirea problemelor de sănătate specifice iernii, fiind un suport natural ce ajută la păstrarea vitalității și protecția organismului în fața virușilor sezonieri.​