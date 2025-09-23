Sedentarismul și sănătatea: Cum să îți schimbi rutina pentru un corp sănătos

Sedentarismul nu este o boală însă efectele sale asupra sănătății sunt periculoase. Activitatea fizică insuficientă duce la pierderea masei musculare și la modificări metabolice chiar și după două săptămâni de inactivitate.

De câtă mișcare ai nevoie

OMS recomandă adulților minim 150-300 de minute pe săptămână de activitate aerobică moderată sau 75-150 de minute de exerciții fizice de intensitate ridicată, alături de exerciții de forță de două ori pe săptămână.

Copiii și adolescenții, cu vârste între 5-17 ani, trebuie să facă cel puțin o oră de mișcare moderată până la intensă pe zi, iar persoanele în vârstă sunt încurajate să practice exerciții de echilibru și forță musculară de trei ori pe săptămână.

Un stil de viață sedentar este caracterizat de petrecerea a mai mult de jumătate din timpul de veghe în poziții inactive.

Specialiștii recomandă reducerea perioadelor consecutive de sedentarism la maximum 60 de minute și introducerea unor pauze scurte de mișcare. Mersul pe jos rapid, în ritm alert, de cel puțin 150 de minute săptămânal, este o formă eficientă de a preveni sedentarismul și a proteja sănătatea.

Pentru persoanele cu muncă la birou, experții recomandă pauze de 5 minute la fiecare oră, plimbări scurte, folosirea scărilor în locul liftului sau parcarea mai departe pentru a crește nivelul de activitate zilnică.

Mici schimbări constante pot combate efectele nocive ale sedentarismului și pot contribui semnificativ la menținerea sănătății pe termen lung.

În concluzie, înțelegerea ce înseamnă să fii sedentar este esențială pentru a face alegeri care pot preveni afecțiuni severe, asigurând un stil de viață activ și sănătos, potrivit medicool.ro.