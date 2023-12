Sfaturi despre o viață lungă și sănătoasă de la o femeie de 106 ani

Katie MacRae nu crede că există un secret special pentru care a ajuns la o vârstă înaintată. Dar ea îi sfătuiește pe oameni să-și trăiască viața la maximum, ceea ce ea a făcut întotdeauna.

S-a născut în 1917 în apropierea Londrei, în timpul Primului Război Mondial, și a început să lucreze ca secretară după ce a părăsit școala la 15 ani. Ea și soțul ei și-au urmat fiul, mutându-se în Australia în 1965, și de atunci locuiește acolo.

După ce soțul ei a murit, MacRae a trăit într-un sat de pensionari timp de 18 ani, înainte de a se muta într-oun cămin pentru bătrâni, condus de organizația nonprofit Bolton Clarke în Queensland, în august 2023. Ea este membră a Clubului Centenarului, care organizează evenimente pentru vîrstnici de peste 100 de ani și le adună poveștile de viață.

Solicitându-i-se sfatul pentru oamenii care doresc să trăiască o viață lungă, ea a spus pentru Business Insider: „Să-și trăiască viața la maximum, să zâmbească și să se bucure de tot ce li se întâmplă”.

Deși genetica și faptul că nu fumează contribuie probabil la longevitatea ei, ea a împărtășit alți 4 factori legați de stilul de viață despre care crede că i-au permis să rămână zâmbitoare mereu.

1. Grădinărit

„Îmi place grădinăritul și am făcut asta mereu, de când eram mică. L-am ajutat pe tatăl meu când ne-am mutat în casa nouă. Strada avea un concurs de grădinărit, și am câștigat un premiu când aveam 12 sau 13 ani."

Ea a continuat să grădinărească de-a lungul vieții, inclusiv să însămânțeze „toate” plantele la centrul de îngrijire a bătrânilor și să câștige un concurs.

Grădinăritul este o distracție pentru mulți oameni din Okinawa, o regiune a Japoniei în care oamenii trăiesc în mod regulat la peste 100 de ani. Cercetătorul în longevitate, Dan Buettner, a spus că ar putea fi benefic pentru o viață lungă, deoarece facilitează exercițiile zilnice, expune oamenii la vitamina D de la soare, și oferă legume proaspete.

2. Bowling

MacRae joacă în mod regulat bowling și a concurat recent într-o competiție împotriva altor sate de pensionari. Ea a spus că speră să fie instalat în curând un covoraș pentru în casa ei actuală, astfel încât să poată socializa și mai mult cu alți rezidenți. „Chiar și oamenii în scaune cu rotile pot juca”, a spus ea.

Se crede că exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru extinderea duratei noastre de sănătate, dar nu trebuie să mergem la sală pentru a rămâne activ. De fapt, unii dintre cei mai bătrâni oameni din lume nu merg la sală; în schimb, se plimbă mult, urcă scările și fac sporturi de grup, cum ar fi bowling, pentru a face exercițiile mai sociale și mai plăcute.

3. Muncind și fiind ocupat

MacRae a lucrat ca secretară în cea mai mare parte a vieții ei, atât în Marea Britanie, cât și în Australia, înainte de a se pensiona. Apoi a preluat funcții de comitet în satul ei de pensionari, organizând spectacole, parade de manechin și excursii la teatru.Ea crede că menținerea creierului activ este esențială pentru longevitate, similar cu exercițiile fizice și cu o dietă sănătoasă.

În plus, cercetătorii de la LongeviQuest, o organizație de cercetare a longevității, au spus că munca munca este un lucru obișnuit printre centenari.

4. Continuă să zâmbești

„Când am fost la supermarket, cu ceva timp în urmă, și cineva a venit spre mine, i-am zâmbit, să văd ce se va întâmplă. Mi-a zâmbit înapoi, așa că am mai făcut-o de câteva ori, și dintr-o dată, o doamnă s-a oprit și mi-a spus: „Mi-ai făcut ziua fericită să am această mică conversație cu tine”, a povestit MacRae.

Cel mai mare sfat al lui MacRae este „doar zâmbește, fii fericit și bucură-te de viață”, notează businessinsider.in.