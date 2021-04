Simfonie pentru trup si suflet izvorata din apa de lavanda

Se spune ca ceea ce punem pe piele trebuie sa fie potrivit și pentru a consuma ca aliment. Apa de lavanda este unul dintre produsele rupte direct din natura care contribuie cu brio la menținerea sănătății pielii și, in același timp, la o stare de bine.

Corpul nostru are nevoie de hrana si pentru îngrijirea cosmetica, iar cu cât este mai naturala aceasta, cu atât sunt mai mari beneficiile. Produsele naturale din lavanda ecologica au inceput sa castige din ce in ce mai mult teren in listele de cumparaturi atunci cand vine vorba despre sanatate si frumusete.

Lavanda este una dintre cele mai vechi si cunoscute plante atat aromatice, cat si medicinale din lume, provenind din familia Laminaceae, aclimatizata foarte bine si in tara noastra. Aceasta planta este faimoasa pentru proprietățile ei de relaxare, detensionare și calmare a stărilor de agitație. Iar produsele derivate din aceasta sunt menite să aducă omul mai aproape de natură, să-i încânte simțurile și sa îl liniștească.

Apa de lavanda nu face excepție, parfumul sau dulce floral, ușor ierbal, cu note de fân proaspăt, îmbunătățește starea de spirit, încântă prin puritatea și izul suav de vară, având misiunea de a aduce mintea și sufletul în comuniune directă cu natura. Aceasta se obtine ca produs secundar in cadrul aceluiasi proces din care rezulta si uleiul esential de lavanda si anume prin distilarea florilor de lavanda cu ajutorul aburului.

Beneficii pentru ten - hrana naturala

Acest tip de apa florala contribuie cel mai adesea la curatarea impuritatilor de pe ten cu care viata cotidiana ne incarca, inlocuind eficient lotiunile demachiante create cu formule clasice de curatare, cu conditia ca tenul sa nu fie incarcat cu farduri in exces.

Un alt mod de a utiliza apa florala este pe post de lotiune tonica. Hraneste tenul si il pregateste pentru aplicarea cremei.

De asemenea, calmeaza foarte mult fata dupa expunerile indelungate la soare, elimina roseata si reduce senzatia de usturime. Este foarte utila si iarna, cand diferentele de temperatura sunt foarte mari (rece afara, cald in incapere), ajutand la regenerare si hidratare.

Aceasta este des utilizata si de catre barbati dupa barbierit deoarece calmeaza pielea iritata.

Beneficii pentru corp - simfonie pentru simturi

Apa de lavanda ofera rezultate similare cu cele precizate mai sus si dupa epilare, reducand roseata si senzatia de usturime a pielii.

Mirosul puternic al lavandei respinge insectele fapt ce contribuie la indepartarea tantarilor prin pulverizarea apei florale pe corp.

Calmeaza si ingrijeste pielea afectata de arsuri solare, intepata de insecte sau iritata.

Ofera o stare de bine prin pulverizarea acesteia in incapere, inlocuind parfumurile chimice pentru camera.

Poate fi folosita cu brio si in apa de clatire a parului, oferind un plus de strălucire și nutrienți podoabei capilare.

Apa florală mai este utilizată și pentru împrospătarea aerului din dulap, ținând totodata moliile departe de hainele din materiale naturale precum lâna, in etc.

Acest produs natural se poate gasi pe fleurane.ro si este apreciat cu precădere și de oamenii cu o rutina încărcată, o viață agitată și un program prea plin care nu le permit mai multe minute de răsfăț dimineața in oglinda. Astfel ca apa florală de lavanda le vine la îndemână pentru a începe ziua cu prospețime și fără prea multă bătaie de cap, printr-o simpla și rapida pulverizare pe ten. Pentru un început de zi revigorant!

Vremurile pe care le trăim sunt din ce in ce mai agitate și poluate, așadar apare nevoia de a găsi un echilibru între cerințele cotidiene și nevoia sufletului de hrana curată, regăsire și conectare cu natura. Lasa-te învăluit de parfumul natural și proprietățile benefice atât de necesare pentru care este faimoasa apa de lavanda Fleurane si primește cu iubire și împăcare un colț de natura rupt direct din lanul mov. Profita din plin de tot ceea ce îți oferă natura: hrana pentru corp și suflet!