Soluția împotriva vergeturilor roșii: Cum să scapi de ele înainte să devină albe

de Redacția Jurnalul    |    07 Feb 2026   •   06:20
Vergeturile roșii, acele linii vizibile și ușor adâncite care apar pe piele atunci când aceasta se întinde sau se contractă rapid, pot deveni mai puțin vizibile cu tratamente adecvate, susțin dermatologii.

Rezultatele sunt cele mai evidente atunci când vergeturile sunt recente și nu au căpătat culoarea albă.

Zonele afectate de vergeturi

Vergeturile apar de obicei pe abdomen, coapse, șolduri, sâni, brațe, partea inferioară a spatelui și fese.

Cauzele apariției vergeturilor

Oricie persoană se poate confrunta cu apariția vergeturilor însă riscul crește în anumite condiții:

  • sarcină (mai ales femeile de origine africană, hispanică, asiatică sau sud-asiatică)

  • creștere sau pierdere rapidă în greutate

  • mușchii se dezvoltă rapid prin practicarea culturismului

  • adolescenți cu creștere rapidă

  • antecedente familiale 

  • sindromul Cushing sau sindromul Marfan

Rolul vitaminei A

Dermatologii menționează vitamina A ca  fiind cel mai eficient remediu pentru vergeturile roșii. Aceasta stimulează regenerarea pielii și menține hidratarea.

Vitamina A se găsește atât în alimente de origine animală (pește gras, organe, ouă, lactate), cât și în legume și fructe bogate în carotenoizi, cum ar fi morcovii, dovlecii, spanacul sau mango.

Suplimentele de beta-caroten pot fi utile, însă tretinoina — un retinoid derivat din vitamina A — este cea mai studiată substanță pentru vergeturile noi. Potrivit American Academy of Dermatology, aplicarea cremei cu tretinoină în fiecare seară, timp de 24 de săptămâni, poate reduce vergeturil incipiente. Persoanele care nu au folosit crema au observat că vergeturile s-au accentuat.

Atenție la riscuri

Produsele cu retinoizi, inclusiv tretinoina și retinolul, nu sunt recomandate în timpul sarcinii deoarece pot fi dăunătoare fătului. Dermatologii subliniază că tratamentele funcționează cel mai bine la vergeturile noi, roșii, iar eficiența lor pe leziunile vechi, albe, este redusă.

Concluzii

Pentru a obține rezultate vizibile, dermatologii recomandă folosirea constantă a tratamentelor pe bază de retinoizi și menținerea unei diete echilibrate, bogată în vitamina A. Intervenția timpurie poate face diferența între vergeturi vizibile și o piele mai uniformă și elastică.

