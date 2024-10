Hrișca și porumbul mov, acceleratoare ale metabolismului

Deși seamănă, hrișca nu este o cereală și nu are nicio legătură cu grâul. Este, mai degrabă, înrudită cu rubarba (o legumă cultivată pentru tulpinile sale și folosită la prepararea plăcintelor) și cu măcrișul (o legumă adesea prezentă în bucătăria franceză). Nu conține gluten. „În schimb, hrișca are în compoziție un compus bioactiv numit rutină, care are efecte antiadipoase. Rutina activează grăsimea brună și intensifică termogeneza. De asemenea, stimulează microbiomul să producă acizi grași cu lanț scurt, benefici și cu proprietăți antiinflamatoare, care accelerează metabolismul”, menționa Dr. William W. Li în studiul „Mănâncă și învinge dieta” (Editura Lifestyle, 2024).

Scăderea colesterolului

În completare: „S-a demonstrat că adăugarea de hrișcă în dieta cobailor previne inflamația indusă de obezitate și scade colesterolul. Crupele de hrișcă au un gust ușor de nucă, potențat prin prăjire. Ele pot fi fierte în apă sau supă și pot fi servite la fel ca pilaful de orez sau adăugate în salată ori în supă. Coaptă, hrișca este folosită în Japonia pentru a face un ceai denumit soba-cha, dar și tăiței subțiri soba. Crupele coapte de hrișcă se folosesc pentru prepararea unei delicatese est-europene pufoase, fără gluten, asemănătoare orezului, denumită cașă”.

Antocianina accelerează metabolismul

Alături de hrișcă, în dieta noastră pot fi puse și boabele de porumb mov. „Este un tip de porumb din munții Anzi din Peru, Bolivia, Columbia și Ecuador, care are o culoare intensă purpurie și albastru-abanos. Pigmentul vine de la antocianină, un compus bioactiv care combate grăsimea corporală și accelerează metabolismul. În laborator, cobaii hrăniți cu un extract din porumb mov nu se îngrașă la fel de repede, chiar dacă primesc o hrană bogată în grăsimi. De fapt, prin adăugarea de porumb mov, și-au redus greutatea corporală cu 28%, iar glicemia le-a scăzut cu 27%. Valorile trigliceridelor au fost și ele cu 22% mai mici când au urmat dieta cu porumb mov. Efectul antiobezitate al antocianinei a fost observat și în studii cu cartofi dulci mov”, mai evidenția Dr. William W. Li.

Asemănări și deosebiri

Nu în ultimul rând: „Boabele porumbului mov sunt mai mari, mai elastice și mai puțin dulci decât cele ale porumbului galben. Pentru a le face comestibile, boabele uscate trebuie să fie mai întâi înmuiate sau fierte. Acesta este porumbul din care se fac chipsurile albastre de tortilla. O băutură delicioasă tradițională peruană, chicha mo-rada, este făcută din porumb mov asezonat cu condimente precum scorțișoară și cuișoare, care au propriile efecte antiobezitate. Desertul numit mazamorra mo-rada este de fapt o budincă din porumb mov și fructe”. Delicios!

