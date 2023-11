Nu rămâneți fără provizii de lămâi în casă!

Potrivit cumvaplace.ro, în ciuda gustului lor acru, lămâile sunt unul dintre cele mai populare și ușor de combinat și folosit fructe din toate timpurile. Chiar dacă este foarte puțin probabil să le mâncați în același mod în care ați mânca o portocală sau un grapefruit, ați putea să vă mirați, de fapt, cât de multe lucruri puteți face cu ele. Sunt inclusiv de ajutor în gospdărie!

Citrus Limon, arbustul veșnic verde care produce lămâi, face parte din familia Rutaceae. Deși originile lui sunt necunoscute, se crede că a fost introdus în Spania și Africa de Nord între 1.000 și 1.200 d.Hr., înainte de a se răspândi în Europa și Orientul Mijlociu până la sfârșitul anilor 1400. De atunci, lămâile au prosperat în climatele tropicale și subtropicale din întreaga lume și sunt acum un aliment de bază în bucătărie, pentru sucuri și aromatizarea legumelor, peștelui și cărnii de pasăre.

Vitaminele, fibrele și compușii vegetali din lămâi sunt parte a unei diete sănătoase.

În plus, diferite părți de lămâie sunt, de asemenea, folosite pentru a produce acid citric, un conservant și aromatizat, pentru pectină, o fibră solubilă folosită pentru a îngroșa alimentele și pentru a extrage uleiuri esențiale. Aceste produse își găsesc locul atât în farmacia naturistă, cât și în îngrijirea cosmetică.

Lămâile conțin aproximativ 50 de miligrame de vitamina C, ceea ce reprezintă peste jumătate din cantitatea necesară în dieta zilnică. Antioxidantul ajută la protejarea celulelor împotriva distrugerii, de asemenea, ajută organismul să producă colagen pentru piele, să absoarbă fierul și susține sistemul imunitar. Menținerea unui nivel adecvat de fier ajută la prevenirea anemiei. Iar faptul că aveți la îndemână apă cu lămâie vă ajută să rămâneți mult mai hidratați, în condițiile în care chiar are gust mai bun decât apa simplă. În plus, nici nu vă mai certați prea rău cu cântarul…

Cum să mâncați lămâile?

pentru a adăuga aromă apei: poate fi consumată caldă sau rece, iar dacă alegeți lămâi bio sau netratate, nu aruncați coaja după ce stoarceți zeama, pur și simplu adăugați-o în apă și veți obține și o notă ușor amăruie, deloc neplăcută!

suc proaspăt de lămâie (este nevoie de aproximativ șase lămâi pentru a obține 1 cană de zeamă); sucul de lămâie este un ingredient excelent pentru dressingul la salată

limonade

în rețete sărate: cu pește, cu pui, cu șnițel de pui sau cu aripioare

cu creveți, langustine, homar, stridii

pui marocan (chicken tagine), unde lămâile folosite sunt conservate în sare

Cum să selectați și să păstrați lămâile