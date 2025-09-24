Obiceiurile zilnice care pot încetini demența

Cercetătorii de la Florida Atlantic University au descoperit că aceste obiceiuri zilnice pot contribui la reducerea poverii crescânde a declinului cognitiv, sugerând că pierderea funcției cognitive nu este o parte inevitabilă a îmbătrânirii.

Aproape 60 de milioane de persoane suferă de demență la nivel mondial, iar acest număr ar putea să se dubleze până în 2050, sugerează studiile.

Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că decesele cauzate de bolile cardiovasculare sunt în scădere în multe părți ale lumii, spun oamenii de știință.

Cercetări anterioare au arătat că factorii de risc legați de stilul de viață, cum ar fi inactivitatea fizică, alimentația nesănătoasă, obezitatea, consumul de alcool și afecțiuni precum hipertensiunea, diabetul, depresia și izolarea socială sau intelectuală, contribuie la declinul cognitiv.

Noul studiu, publicat în American Journal of Medicine, a descoperit că aceleași schimbări terapeutice ale stilului de viață care s-au dovedit eficiente în reducerea riscului de boli cardiace pot contribui și la reducerea declinului cognitiv.

„În timp ce decesele cauzate de boli cardiovasculare au scăzut din 2000, decesele cauzate de boala Alzheimer au crescut cu peste 140%”, a spus coautorul studiului, Charles H Hennekens.

„În același timp, se estimează că până la 45% din riscul de demență ar putea fi atribuit stilului de viață modificabil și factorilor de mediu”, a spus dr. Hennekens.

Oamenii de știință au făcut primul studiu clinic de acest gen la scară largă în SUA pentru a testa dacă schimbările intensive ale stilului de viață pot îmbunătăți rezultatele cognitive la persoanele în vârstă cu risc ridicat de declin.

Participanții repartizați aleatoriu într-o intervenție structurată, bazată pe echipă, asupra stilului de viață au avut îmbunătățiri semnificative din punct de vedere statistic și clinic în ceea ce privește cogniția pe o perioadă de doi ani, spun cercetătorii.

Cercetătorii au observat îmbunătățiri ale funcțiilor executive, cum ar fi memoria, atenția, planificarea și luarea deciziilor, în rândul participanților.

Participanții au urmat un program regulat de activitate fizică, împreună cu diete de tip mediteranean și Dash, stimulare cognitivă și implicare socială.

Rezultatele arată că schimbările de stil de viață, care s-au dovedit anterior că reduc bolile de inimă și cancerul, au și un potențial transformator pentru sănătatea creierului.

Oamenii de știință bănuiesc că activitatea fizică acționează prin creșterea factorului neurotrofic derivat din creier, care susține creșterea hipocampului, îmbunătățind în același timp fluxul sanguin și reducând inflamația.

Pe de altă parte, completarea activității fizice cu o dietă mediteraneană și Dash poate reduce stresul oxidativ și îmbunătăți sensibilitatea la insulină, precum și riscurile de boli cardiovasculare.

„Implicațiile pentru practica clinică, sănătatea publică și politica guvernamentală sunt potențial enorme”, a declarat Parvathi Perumareddi, un alt autor al studiului.

„Medicii dispun acum de instrumente puternice, bazate pe dovezi, pentru a-și ajuta pacienții să prevină sau să încetinească declinul cognitiv - instrumente care depășesc medicamentele, sunt în general cu risc scăzut și sunt rentabile”, a declarat dr. Perumareddi.

Oamenii de știință fac apel la toți să investească în strategii bazate pe stilul de viață pentru a proteja sănătatea creierului.

(sursa: Mediafax)