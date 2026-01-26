Pericol mortal pentru nou-născuți: Zeci de bebeluși s-au infectat cu botulism de la lapte praf

Măsura vine după ce 51 de bebeluși din 19 state americane s-au îmbolnăvit. De la mijlocul lunii decembrie 2025 nu a mai fost raportat niciun caz.

Laptele praf contaminat este produs de ByHeart Inc. din New York,

Focar de botulism în ultimii trei ani

Agenția pentru Almene și Medicamente a Statelor Unite (FDA) investighează loturile 206VABP/251261P2 și 206VABP/251131P2, testele preliminare indicând prezența bacteriei. FDA continuă investigațiile.

Simptomele la copii includ constipație, dificultăți în alimentare, plâns slab, slăbiciune musculară, dificultățile în respirație, care în timp se poate transforma în insuficiență respiratorie.

Părinții sunt avertizați să nu mai administreze produsul copiilor și să dezinfecteze toate toate obiectele sau suprafețele cu care produsul a intrat în contact.

Cazuri similare de botulism infantil au fost semnalate încă din 2023, în state precum California, New Jersey, Pennsylvania și Texas, cu o creștere îngrijorătoare a numărului în ultimii ani.

Simptome grave la nou-născuți

Botulismul infantil, o afecțiune rară dar potențial letală, se manifestă la bebeluși prin constipație prelungită, slăbiciune musculară, plâns slab, dificultăți la alăptat și, în cazuri severe, insuficiență respiratorie. Simptomele apar la 3-30 de zile după expunere, potrivit spynews.ro.

Cazuri de âbotulism în Româna

În România, autoritățile sanitare au înregistrat recent două cazuri suspecte de botulism la femei din Vrancea, legate de conserve diferite, fără legătură cu laptele praf.

Evenimentul reamintește riscurile contaminate din alimente procesate și importanța supravegherii stricte a produselor pentru copii.