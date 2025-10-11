Longevitatea femeilor: De ce trăiesc mai mult decât bărbații?

La nivel global, speranța medie de viață pentru femei este de 73,8 ani, comparativ cu 68,4 ani pentru bărbați.

Teoria sexului heterogametic

Specialiștii susțin că acest dezechilibru se datorează în parte „teoriei sexului heterogametic”. Astfel, bărbații, care au un cromozom X și unul Y, sunt mai expuși mutațiilor genetice dăunătoare și bolilor decât femeile, care au doi cromozomi X.

„Credem că sexul heterogametic explică parțial această diferență”, spune dr. Fernando Colchero, cercetător la Institutul Max Planck. „Totodată, există factori biologici și evolutivi care contribuie la acest fenomen.”

Diferența de longevitate între femei și bărbați a fost observată încă din 1740 și este un tipar constant în aproape toate țările și epocile istorice.

Longevitatea la regnul animal

De asemenea, nu afectează doar oamenii. Studiile arată că femelele din numeroase specii de mamifere, precum babuinii sau gorilele, trăiesc de regulă mai mult decât masculii.

Totuși, la alte animale, la păsări, insecte sau reptile, masculii au o viață mai lungă, ceea ce complică găsirea răspunsurilor.

Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, echipa de experți a analizat datele a peste 500 de specii de mamifere și aproape 650 de specii de păsări din grădini zoologice din întreaga lume. Rezultatele confirmă că 72% dintre mamifere există o longevitate mai mare la femele, în timp ce la 68% dintre păsări, masculii trăiesc mai mult.

Diferențe între femele și masculi

Pe lângă factorul genetic, cercetătorii consideră că selecția sexuală joacă un rol important. Masculii dezvoltă adesea caracteristici vizibile, precum mărimea corporală, penaj colorat, coarne sau țepi pentru a atrage femelele, consumând astfel resursele care pot reduce durata vieții.

Un alt aspect imporant este implicarea în creșterea puilor, indicând că sexul care investește mai mult în îngrijirea urmașilor tinde să aibă o viață mai lungă.

Astfel, longevitatea mai mare a femeilor are la bază o combinație de factori genetici, evolutivi și comportamentali, iar înțelegerea acestora poate ajuta la dezvoltarea unor strategii pentru sănătatea pe termen lung a ambelor sexe, potrivit a1.ro.