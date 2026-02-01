5 semne că iei prea multă vitamina D. Care este doza rercomandată în fiecare zi

Deși nu trebuie să vă faceți griji că veți obține prea mult din dietă, suplimentele de vitamina D pot duce la niveluri excesive dacă sunt consumate în exces pentru perioade lungi de timp, potrivit verywellhealth.com.

Prea multă vitamina D poate duce la efecte nocive asupra sănătății, inclusiv la niveluri ridicate de calciu în sânge.

Toxicitatea vitaminei D este rară și apare de obicei doar la persoanele care iau doze foarte mari în timp, cum ar fi peste 10.000 UI pe zi.

1. Niveluri crescute de vitamina D în sânge

Nivelurile serice (în sânge) ridicate de vitamina D sunt definite ca fiind mai mari de 100 de nanograme pe mililitru (ng/ml), cu efecte adverse observate în special la valori mai mari de 150 ng/ml.

Nivelurile optime de vitamina D în sânge sunt în general între 30 ng/ml și 60 ng/ml.4 Experții nu cred că expunerea excesivă la soare duce la toxicitate cu vitamina D datorită modului în care lumina soarelui activează diferite forme de vitamina D în piele.

Toxicitatea cu vitamina D este rară, iar majoritatea cazurilor de toxicitate cu vitamina D sunt cauzate de dozarea necorespunzătoare a suplimentelor și de erori de prescriere.

De exemplu, o analiză a rapoartelor de caz privind toxicitatea cu vitamina D a constatat că multe au dus la supracorectarea deficitului de vitamina D. În aceste cazuri, persoanele au prezentat niveluri de vitamina D mult peste nivelul optim, variind între 150 și 1.220 ng/ml.5

Este important de reținut că persoanele cu niveluri scăzute de vitamina D în sânge pot necesita doze suplimentare mai mari pentru a atinge și menține un nivel optim de vitamina D.

2. Niveluri crescute de calciu

Unul dintre principalele roluri ale vitaminei D este de a crește absorbția calciului în tractul gastrointestinal (GI). Din acest motiv, toxicitatea vitaminei D duce la hipercalcemie (niveluri de calciu în sânge peste normal) și hipercalciurie (exces de calciu în urină).

Dacă aveți prea multă vitamina D în sânge trebuie evaluate și nivelurile de calciu din sânge. Nivelurile normale de calciu din sânge sunt între 8,4 și 10,2 miligrame pe decilitru (mg/dl).3 Hipercalcemia este definită ca niveluri de calciu din sânge mai mari de 10,5 mg/dl.6

Majoritatea simptomelor observate în cazul toxicității cu vitamina D sunt legate de hipercalcemia asociată, care poate pune viața în pericol.

Aceste simptome includ:

-Greață și vărsături

-Slăbiciune musculară

-Tulburări neuropsihiatrice

-Durere

-Pierderea poftei de mâncare

-Deshidratare

-Nevoia de a urina mai frecvent

-Sete excesivă

-Pietre la rinichi

Cercetările arată că hipercalcemia asociată cu vitamina D apare numai atunci când se administrează doze extrem de mari de vitamina D, cum ar fi peste 10.000 de unități internaționale (UI) pe zi, în timp.

3. Simptome gastrointestinale

Cele mai frecvente efecte secundare ale administrării excesive de vitamina D sunt legate de hipercalcemie. Aceasta duce la simptome legate de tractul gastro-intestinal, cum ar fi:

-Greață

-Vărsături

-Pierderea poftei de mâncare

-Constipație

4. Stare mentală alterată

Pe lângă simptomele fizice asociate cu prea multă vitamina D și hipercalcemia asociată, pot exista și simptome legate de sănătatea mintală. Acestea includ:

-Confuzie

-Apatie (lipsă de interes, entuziasm sau îngrijorare)

-Depresie

-Iritabilitate

-Halucinații

-Psihoză

De exemplu, un studiu de caz a raportat hipercalcemie la o persoană în vârstă de 64 de ani din cauza suplimentării excesive de vitamina D de 200.000 UI zilnic. Aceasta a dus la o stare mentală alterată, împreună cu alte simptome fizice legate de hipercalcemie.

Persoana a fost spitalizată și a continuat să fie agitată și confuză timp de 10 zile, nivelurile de calciu din sânge revenind la normal după 18 zile.

5. Complicații renale

Prea multă vitamina D și hipercalcemia asociată pot duce la complicații renale, cum ar fi scăderea funcției renale, leziuni renale, insuficiență renală și pietre la rinichi. Persoanele cu boli de rinichi trebuie, de asemenea, să evite administrarea unei cantități excesive de vitamina D deoarece aceasta poate duce la complicații renale grave.

Numeroase studii de caz au raportat complicații renale legate de aportul excesiv de vitamina D.

De exemplu, un bărbat în vârstă de 65 de ani a făcut injecții cu 50.000 UI de vitamina D pe săptămână timp de un an. La internarea în spital, acesta avea o leziune renală acută (pe termen scurt), printre alte simptome. Tratamentul prompt a ameliorat simptomele și a evitat deteriorarea ulterioară a rinichilor.

Un alt studiu de caz a implicat un bărbat în vârstă de 54 de ani care s-a prezentat cu o suspiciune de leziune renală. În urma investigațiilor, s-a constatat că lua zilnic 8.000-12.000 UI de picături de vitamina D timp de aproximativ 2,5 ani.

Atât nivelurile de vitamina D, cât și cele de calciu din sânge erau foarte ridicate. După un tratament de aproape un an, nivelurile de calciu și vitamina D au revenit la normal. Cu toate acestea, a rămas cu boală renală cronică în stadiul 3B.

Câtă vitamina D este indicat să iei pe zi

Doza zilnică recomandată (DZR) de vitamina D pentru persoanele sănătoase cu vârste cuprinse între 1 și 70 de ani este de 600 UI sau 15 micrograme (mcg) pe zi. Se recomandă ca persoanele cu vârsta peste 70 de ani să ia 800 UI sau 20 mcg zilnic. Această cantitate include vitamina D pe care o obțineți din alimente, precum și din suplimentele alimentare.

Vitamina D se găsește în mod natural în câteva alimente, cum ar fi:

-Pește gras (somon, ton păstrăv)

-Ficat de vită

-Gălbenușuri de ou

-Ciuperci tratate cu lumină ultravioletă (UV)

Vitamina D este adăugată sau fortificată în unele alimente pentru a crește aportul. Alimentele fortificate în mod obișnuit includ laptele și cerealele pentru micul dejun.

Testarea nivelului de vitamina D

Stadiul vitaminei D este testat prin recoltarea de sânge pentru a măsura 25-hidroxivitamina D sau 25(OH)D din sânge. Un tehnician medical sau o asistentă medicală va colecta o cantitate mică de sânge din braț într-o eprubetă sau flacon folosind un ac mic. Procesul durează de obicei mai puțin de cinci minute.

Nivelul de 25(OH)D este cea mai precisă modalitate de a măsura cantitatea de vitamina D din sânge. Acesta reflectă vitamina D produsă endogen (în interiorul organismului) și obținută din dietă și suplimente.

Efectele secundare ale vitaminei D

În general, consumul de alimente bogate în vitamina D este bine tolerat și nu există efecte secundare cunoscute ale vitaminei D produse de expunerea la soare.

Suplimentarea cu vitamina D3 poate provoca unele efecte secundare, cum ar fi:

-Pierderea poftei de mâncare

-Scădere în greutate

-Greață

-Vărsături

-Constipație

