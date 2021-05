Când are nevoie copilul meu de un aparat dentar si cum poate rezolva probleme legate de dinti strambi?

Ortodonția este o ramură a stomatologiei moderne care se ocupă de prevenția, diagnosticarea și tratarea anumitor afecțiuni și anomalii dentare cu ajutorul aparatelor dentare.

Aparatul dentar corectează anomaliile dento-maxilare care apar pe arcadele dentare cu dinți definitivi sau chiar și în cazurile de dentiție mixtă. Este definit ca fiind sistemul prin intermediul căruia medicul ortodont aplică o forță pe dinți pentru a îi deplasa în poziția corectă și a schimba dinamica și relația dintre aceștia, obținând astfel un rezultat estetic și funcțional.

"Conceptul de aparat dentar este folosit in Ortodontie, specialitate a stomatologiei care se ocupa cu indreptarea pozitiei dintilor, a rapoartelor dintre acestia, dar si a rapoartelor dintre oasele maxilare. Cuvantul ortodontie isi are originea in greaca veche si se formeaza din ortho=drept si odons=dinte." ne-a spus Dr. Ioana Dragoman despre aparatul dentar.





Care sunt beneficiile aparatului dentar? Ce face un aparat dentar?

La copii, un aparat dentar poate corecta în perioada de creștere problemele de dezvoltare ale oaselor maxilare, ale arcadelor dentare, precum și neconcordanțele între poziția și mărimea dinților. Poate să ghideze erupția dinților permanenți cât mai aproape de poziția lor corectă, în așa fel încât în momentul în care toți dinții permanenți au erupt să nu mai fie cazul de alte corecții sau necesitatea corecțiilor să fie minimă.

Pentru ca tratamentul ortodontic să dea cele mai bune rezultate, presiunea aplicată asupra dinților nu trebuie să fie foarte mare pentru că poate fi afectată funcționalitatea dinților sau a ligamentelor.

În cazul copiilor, probleme dentare la care nu se aplică tratamentul ortodontic cu aparat dentar pot conduce adesea la:

apariția cariilor, din cauza faptului că igiena nu se face corespunzător între dinții înghesuiți

pronunția este dificilă

afecțiuni gastrice, din cauza masticației defectuoase.

Când are nevoie copilul meu de un aparat dentar?

Alinierile imperfecte ale dinților sau malocluziile pot fi moștenite genetic sau pot fi dobândite în urma obiceiurilor nepotrivite în copilărie: cum ar fi suptul degetului, folosirea suzetei în mod excesiv până la o vârstă mai mare de 3 ani sau o alimentație nepotrivită. Aceste cauze pot duce la malpoziții dentare, care se corectează în urma unui tratament ortodontic de specialitate, în funcție de varsta copilului și de gravitatea fiecărui caz în parte.

Se recomandă ca părinții să urmărească evoluția dentară a copilului lor în perioada 4-6 ani sau când începe să aibă loc schimbarea dentiției temporare cu cea permanentă. Dinții de lapte trebuie să se distanțeze, lasând astfel spațiu suficient pentru cei permanenți. In caz contrar, copiii vor avea nevoie de un consult la medicul ortodont, pentru a se stabili dacă este nevoie de aparat dentar.

Aparatul dentar va fi cu sigurantă deasemenea necesar și în următoarele situații:

spații prea mari între dinți

dinți înghesuiți

mușcătură inversă

mandibula protruzivă

ocluzie deschisă

erupție anormală

dinți rotiți față de axul lor normal

malocluzie (mușcătură incorectă)

Pierderea prematura sau intarziata a dintilor de lapte

Dificultati in masticate sau deglutitie

Respiratia pe gura

Sugerea degetului

Maxilare care sunt pozitionate prea anterior sau prea posterior

Inghesuire dentara, dinti plasati inafara arcadei

Muscarea obrazului, sau inchiderea gurii cu dintii inferiori in cerul gurii

Dinti protrudati

Dinti superiori si inferiori care nu se intalnesc sau se intalnesc intr-un mod nefiesc

Aspect facial nearmonios, dezechilibrat

Scrasnirea dintilor

Aparatele ortodontice sunt asociate adesea cu corectarea dinților în copilărie sau adolescență, dar știați că și adulții pot beneficia de alinierea și îndreptarea dinților?

Foarte multe persoane trecute de prima tinerețe au probleme cu alinierea corectă a dinților, însă odată cu evoluția tehnologiei din medicina dentară, aparatul dentar a devenit și este în prezent o soluție foarte eficientă la care se poate apela, indiferent de vârsta pacientului.

Este cunoscut faptul că dinţii aliniaţi se igienizează mult mai uşor, nu favorizează apariția cariilor dentare şi nu se pot fractura din cauza poziţiei necorespunzătoare.

Recomandările pentru pacienții care poartă aparate dentare:

evitaţi alimentele dure (nuci, sâmburi, seminţe, popcorn) sau cele lipicioase (caramele). Fructele și legumele tari se vor tăia bucăți (se evită mușcarea acestora).

pentru orice disfuncționalitate a aparatului (arc care vă jenează, brackeț dezlipit) se recomandă programarea la medicul ortodont, nerezolvarea lor poate prelungi durata tratamentului.

brackeţii reţin foarte uşor resturi alimentare, de aceea este indicat să folosiţi periuţe speciale, interdentare, aţa şi apa de gură, precum si dusul bucal.

păstraţi o igienă orală impecabilă folosind pastă de dinți cu fluor pentru a preveni apariţia cariilor şi a respiraţiei urât mirositoare.

uneori este posibil să simțiți o oarecare mobilitate a dinţilor, dar este un fenomen perfect normal.

Care sunt etapele montării unui tratament ortodontic? Este dureroasă această procedură?

Înainte de începerea unui tratament ortodontic, un pacient trece prin mai multe etape. De obicei, nevoia de a consulta un medic de specialitate (medic ortodont) este indicată de medicul stomatolog, care constată existența unei anomalii, indiferent că e vorba de un copil sau un adult.

După evaluarea clinica, medicul ortodont solicita efectuarea de modele de studiu, fotografii dentare si faciale, radiografii dentare, tomografii în sfera maxilo-facială (dacă e cazul) în funcție de complexitatea cazului. În funcție de toate aceste investigații, medicul ortodont va stabili planul de tratament și modul în care acesta va decurge. Dacă sunt necesare extracţii dentare, aplicarea aparatului se face la un timp după extracţii, pentru a lăsa timp de vindecare.

Aplicarea propriu-zisă a aparatului dentar fix începe cu un periaj profesional si cu un airflow si detartraj pentru curăţarea perfectă a dinţilor. Pe intreg parcursul tratamentului ortodontic se recomanda realizarea de sedinte de igienizare profesionala in cabinetul stomatologic, pentru limita riscul dezvoltarii cariilor sau a altor afectiuni dentare.

Montarea aparatului este o procedură nedureroasă, dar vă poate crea disconfort cât timp trebuie să menţineţi o deschidere optimă a cavităţii bucale. Primele efecte ale aparatului se resimt în câteva ore printr-o durere tolerabilă, care durează o perioadă scurtă de timp până la acomodare.

Un rol esențial în succesul tratamentului îl are aportul pacientului. Este important ca pacientul să aibă încredere în medic și în reușita tratamentului. Pacientul trebuie să vină odată pe lună la vizita de control și ajustare a aparatului și să aibă o igienă specială, conform indicațiilor medicului ortodont.