Ce spune directorul INSP despre valul 4 al pandemiei de COVID-19. La câte cazuri de infecții pe zi se va ajunge

Unii medici estimează că infecțiile cu COVID-19 vor crește alarmant până la sfârșitul lunii octombrie dacă nu se iau măsuri de prevenție.

“Fără vaccinare și respectarea regulilor, la sfârșitul lui octombrie vom avea peste 15.000 de cazuri pe zi!” dr. Adriana Pistol



“Dacă populația nu va respecta regulile iar rata de vaccinare nu va crește, vom ajunge spre sfârșitul lunii octombrie să avem peste 15.000 de cazuri pe zi.



După cum ați putut observa, în ultimele 7 zile, numărul total de cazuri s-a dublat. Azi avem o rata de pozitivare de 10%. Observăm o creștere a mediei de vârstă a cazurilor infectate, 48 de ani, și o creștere a mediei de vârstă a cazurilor decedate, de 71 de ani.



Avem această situație din 3 motive:

Primul este acoperirea vaccinală insuficientă. Cu doar 30% acoperire vaccinală în populația generală, din punct de vedere epidemiologic nu poți să controlezi evoluția unei epidemii, indiferent care ar fi aceasta.



Al doilea motiv este faptul că avem deja o transmitere comunitară extinsă la nivelul întregii țări, o nouă tulpină care are o rată de transmisivitate mult mai crescută față de celelalte tulpini.



Al treilea motiv este nerespectarea în totalitate a măsurilor de distanțare fizică, a portului măștii și a celorlalte măsuri de igienă, mai ales în condițiile în care am traversat o perioadă de mai mare mobilitate a populației, de concedii.



Ca atare, noi atragem atenția tuturor că este momentul în care să apelăm la ceea ce putem face fiecare dintre noi. Nu doar aparatul insituțional poate să rezolve o astfel de situație.



Dacă această participare a tuturor la managementul acestei situații nu va avea loc, la sfârșitul lunii octombrie vom depăși 15.000 de cazuri pe zi. Dacă ne vaccinăm, unul dintre motivele dublării cazurilor din ultimele zile, va fi în favoarea reducerii transmisibilității. Dacă voluntar alegem să purtăm masca, să ne distanțăm, previziunea nu va fi îndeplinită.



Bătălia nu e pierdută, pentru că incă mai este timp să mergem de astăzi să ne vaccinăm. Iar acolo unde mergem la plimbare, in zone aglomerate, chiar dacă suntem pe stradă, să ne punem masca", scrie pe pagina de Facebook RO Vaccinare.



Dr. Adriana Pistol este directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (INSP)