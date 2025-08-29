Ce trebuie să eviți când ai gastrită. Alimente care agravează inflamația

Medicul Rawdy Reales demontează pe rețelele sociale cele mai comune mituri despre această afecțiune.

Ce este gastrita

Gastrita se caracterizează prin inflamația mucoasei stomacului, cauzând frecvent dureri, arsuri și greață. Alimentația are un impact major asupra evoluției bolii, de aceea anumite alimente trebuie evitate.

MIturi despre gastrită

Există un pit potrivit căruia gastrita poate fi diagnosticată „după ureche”, ceea ce este fals. Diagnosticul corect se pune doar prin teste medicale, cum ar fi cele pentru bacteria Helicobacter pylori sau prin endoscopie cu biopsie. De asemenea, durerile gastrice nu trebuie ignorate și nici tolerate, fiind necesar un tratament adecvat.

Alimente de evitat

Contrar unor credințe populare, persoanelor cu gastrită nu li se cere să elimine complet cafeaua din alimentație, iar tratamentul nu este pe viață, ci punctual, în funcție de cauză. Nu orice durere abdominală este semnalul unei gastrite, iar vizita la medic este esențială pentru un diagnostic corect.

Printre acestea se numără alimentele grase și prăjite, precum cartofii prăjiți sau fast-food-ul, care pot intensifica inflamația.

Condimentele și sosurile iuți pot declanșa dureri sau arsuri.

Băuturile carbogazoase și alcoolul stimulează aciditatea stomacului și agravează simptomatologia.

Cafeaua și ceaiul tare stimulează secreția acidă, putând cauza iritații, mai ales dacă sunt consumate pe stomacul gol.

Alimentele sărate, precum mezelurile sau murăturile, pot crește disconfortul, iar dulciurile pot fermenta în stomac, provocând balonare.

Adoptarea unui regim alimentar controlat, împreună cu tratamentul medical, poate conduce la ameliorarea simptomelor și prevenirea complicațiilor gastritei, potrivit dcnews.ro.