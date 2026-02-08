Cele mai frecvente cauze ale căderii părului

Există mulți factori declanșatori ai căderii părului, de la genetică și vârstă, până la o boală cronică. Dar, în ceea ce privește un diagnostic formal de cădere a părului, este important să consulți dermatologul.

Diferențele pot fi subtile, așa că poate fi foarte dificil pentru oameni să înțeleagă ce se întâmplă.

Ce provoacă căderea părului?

Căderea părului, cunoscută oficial sub numele de anagen effluvium, este determinată de factori precum genetica, administrarea anumitor medicamente, răspunsul imun sau purtarea coafurilor strânse, potrivit Academiei Americane de Dermatologie.

Există multe forme diferite de cădere a părului, dar iată trei dintre cele mai frecvente:

Alopecia androgenetică

Cunoscută și sub denumirea de cădere a părului de tip masculin sau feminin, alopecia androgenetică este cea mai frecventă formă de cădere a părului.

Se estimează că 50% dintre bărbați până la vârsta de 50 de ani, 80% dintre bărbați până la vârsta de 80 de ani și 50% dintre femei până la vârsta de 80 de ani vor experimenta alopecie androgenetică, care este declanșată în principal de genetică și vârstă.

Alopecia areata

Alopecia areata este o formă de cădere a părului determinată de un răspuns autoimun, care afectează aproximativ 2% dintre persoane. Se prezintă de obicei ca o pată rotundă bine definită, deși ar putea afecta întregul scalp sau chiar ar putea provoca pierderea întregului păr facial sau corporal.

Alopecia de tracțiune

Alopecia de tracțiune rezultă din tensiunea repetată asupra foliculului de păr, care ar putea fi cauzată de purtarea de coafuri strânse, cum ar fi codițe, cocuri sau împletituri. Dacă porți frecvent coafuri strânse, inițial, foliculul de păr se poate recupera și crește din nou. Dar dacă există o tracțiune continuă a aceluiași folicul de păr, aceasta poate lăsa cicatrici și ar putea duce la o cădere permanentă a părului.

Dacă ești îngrijorat că te confrunți cu o formă de cădere a părului, nu te grăbi să o tratezi singur, cu uleiuri de păr și suplimente lăudate pentru beneficiile lor în regenerarea părului. Un dermatolog poate oferi un diagnostic corect și te poate ghida prin opțiuni de tratament personalizate.

Ce este telogen effluvium?

Căderea părului (cunoscută și sub numele de telogen effluvium) nu este o formă de alopecie. Telogen effluvium este o afecțiune temporară, în care corpul tău pierde mai multe fire de păr decât în ​​mod normal (ceea ce este în general considerat a fi între 50 și 100 de fire de păr pe zi).

De obicei, aceasta apare la 6 săptămâni până la câteva luni după ce ai experimentat un anumit factor de stres. Este foarte frecventă în perioada postpartum, dar poate începe și cu o creștere a nivelului de stres, o deficiență nutrițională, tulburări tiroidiene sau dacă organismul se vindecă după o răceală gravă sau o intervenție chirurgicală, potrivit eu.usatoday.com.

Când factorul declanșator dispare și nu există nicio altă formă de cădere a părului, părul respectiv va crește la loc. Este nevoie doar de timp. În cazul rar în care căderea părului nu se rezolvă de la sine, consultați dermatologul.

