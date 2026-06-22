Descoperire surprinzătoare: Un organ considerat inutil ar putea proteja organismul de cancer

Noi cercetări sugerează însă că această glandă ar putea juca un rol mult mai important în sănătatea adulților decât se credea până acum.

Un studiu realizat de cercetători din Statele Unite a descoperit că persoanele cărora li s-a îndepărtat timusul prezintă un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer și de a muri în următorii ani după operație. Totuși, concluziile rămân controversate deoarece alte analize recente nu au confirmat aceste rezultate.

Ce este timusul?

Timusul este o glandă situată în spatele sternului, în partea superioară a toracelui. În copilărie, acesta are un rol esențial în dezvoltarea sistemului imunitar, fiind responsabil pentru maturizarea limfocitelor T, celule-cheie în apărarea organismului împotriva infecțiilor și bolilor.

După pubertate, timusul începe să se micșoreze și să își reducă activitatea, motiv pentru care mulți specialiști au considerat că organul devine aproape inutil la vârsta adultă.

Din acest motiv, glanda este adesea îndepărtată în timpul unor intervenții cardiotoracice sau a unor afecțiuni, cum ar fi tumori la timus ori miastenia gravis.

Posibila legătură cu sistemul imunitar

În 2023, o echipă de cercetători din Boston, coordonată de oncologul David Scadden de la Universitatea Harvard, a analizat datele a peste 7.000 de pacienți care au suferit intervenții chirurgicale toracice.

Dintre aceștia, 1.146 au trecut printr-o timectomie, procedură care presupune îndepărtarea timusului, în timp ce peste 6.000 de persoane au constituit grupul de control.

Rezultatele au atras atenția comunității medicale. Potrivit cercetării, pacienții fără timus au avut aproape de două ori mai multe șanse să moară în următorii cinci ani, comparativ cu cei care și-au păstrat organul.

În plus, riscul de apariție a cancerului a fost, de asemenea, aproape dublu, iar formele de cancer diagnosticate s-au dovedit adesea mai agresive și mai predispuse la recidivă.

„Am descoperit că timusul este absolut necesar pentru sănătate. Dacă nu este prezent, riscul de deces și riscul de cancer sunt cel puțin duble”, declara atunci David Scadden.

Cercetătorii cred că explicația ar putea fi legată de rolul pe care timusul continuă să îl aibă în menținerea sistemului imunitar și după vârsta adultă.

Analizele de sânge efectuate asupra unor participanți la studiu au arătat o diversitate redusă a limfocitelor T la persoanele care au suferit o timectomie. Acest lucru ar putea limita capacitatea organismului de a identifica și elimina celulele canceroase sau de a preveni anumite boli autoimune.

Autorii studiului susțin că rezultatele indică faptul că timusul continuă să contribuie la producerea de noi celule T și la menținerea sănătății sistemului imunitar pe tot parcursul vieții.

Ce arată alte studii

Deși rezultatele au stârnit interes, ele nu au fost confirmate de toate studiile.

În 2025, cercetători de la Școala de Medicină Yale au analizat date provenite din două dintre cele mai importante baze de date oncologice din Statele Unite, acoperind perioada 2004–2022.

Concluzia lor a fost diferită: nu au identificat dovezi clare că îndepărtarea timusului crește riscul de deces sau mortalitatea asociată cancerului în următorii cinci ani.

Potrivit autorilor, pacienții cu tumori timice mici sau localizate care au fost supuși unei timectomii nu au prezentat o creștere semnificativă a mortalității comparativ cu alte categorii de pacienți.

Rolul timusului rămâne o enigmă

Diferențele dintre cele două cercetări arată că rolul timusului la vârsta adultă nu este încă pe deplin înțeles.

Specialiștii consideră că sunt necesare studii suplimentare pentru a clarifica dacă această glandă continuă să ofere protecție împotriva cancerului și a altor afecțiuni grave după încheierea copilăriei.

Până atunci, medicii recomandă ca decizia de a îndepărta timusul să fie analizată cu atenție și luată doar atunci când beneficiile intervenției depășesc eventualele riscuri pe termen lung, notează sciencealert.com.