Alertă pentru femei: Bolile de inimă vor exploda până în 2050

Numărul femeilor cu boli cardiovasculare va crește dramatic până în 2050. American Heart Association a tras un semnal de alarmă miercuri, cerând prevenire mai bună și detectare precoce, notează NBC News.

Procentul femeilor cu boli cardiovasculare va urca de la 10,7% în 2020 la 14,4% în 2050. Bolile de inimă sunt deja principala cauză de deces la femeile din SUA. Prognoza acoperă patru afecțiuni majore: boala coronariană, insuficiența cardiacă, accidentul vascular cerebral și fibrilația atrială. Rata AVC-urilor la femei va crește de la 4,1% la 6,7%.

Factorii de risc cresc alarmant în toate grupele de vârstă. Hipertensiunea arterială va afecta 59,1% din femeile adulte în 2050, față de 48,6% acum. Rata diabetului ar putea sări de la 14,9% la 25,3%. Obezitatea ar putea ajunge la 61,2%, față de 43,9% în prezent.

Femeile între 20 și 40 de ani sunt tot mai afectate. „O întreagă generație de femei tinere dezvoltă boli cardiovasculare la vârste mult mai mici", avertizează dr. Karen Joynt Maddox, cardiolog la Universitatea Washington.

Rata obezității la fete ar putea crește de la 19,6% la 32%. Tendințele negative lovesc mai dur femeile de culoare, hispanice, indigene sau multirasiale. Studiul nu a inclus medicamentele GLP-1, tot mai folosite pentru obezitate și diabet. Impactul lor pe termen lung rămâne incert.

Nu toate femeile își pot permite aceste tratamente. Costurile ridicate riscă să adâncească inegalitățile în sănătate.

Controalele medicale regulate sunt esențiale. La fel și medicamentele prescrise și un stil de viață sănătos. Sarcina și menopauza sunt perioade critice. Atunci apar primele semne de diabet, hipertensiune sau modificări ale colesterolului.

„80% din riscurile de boli cardiace pot fi prevenite. Totul începe cu conștientizarea", spune dr. Stacey Rosen, de la American Heart Association.

(sursa: Mediafax)